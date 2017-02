İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 yıl önce, parkta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı uzaktan ateşlediği tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Can Kayı, kararı bozan Yargıtay tarafından tahliye edilmişti. Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozan Yargıtay 1.Ceza Dairesi üyeleri, şüpheli Can Kayı'nın olaydan bir saat önce ve bir saat sonra kullandığı telefon sinyallerinin bir harita üzerinde detaylı olarak çıkarılmasını istedi. Umut Ceylan'ın aile avukatı Özge Eşsizhan, "Acılı ailede gerçek suçlunun cezalandırılmasını istiyor. Yargıtayın telefon sinyallerinin detaylı bir şekilde çıkarılması kararı bize göre de doğru. Bu sinyaller şüpheli olarak yargılanan Can Kayı'nın nerede olduğunu daha detaylı bir şekilde ortaya koyacak" dedi.

Hastanede yaşamını yitirmişti

27 Ağustos 2012 tarihinde rastgele açılan ateş sonucu beline kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan, 'Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'dan ele geçirilen silahtan atıldığı belirlendi. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edilirken, 'Adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılandığı başka bir davadan yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinden çıkamadı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde üç yıl önce yapılan son duruşmaya, 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık Can Kayı, avukatları Ersin Gürsoy, Seyit Ahmet Akyüz ve Ceylan ailesinin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz katıldı. Umut'un annesi Gülhan Ceylan ve babası Ufuk Ceylan ise gelmedi. Son savunmasını yapan Can Kayı, önceki duruşmalarda söylediklerini tekrarlayarak, silahı, bu olayın meydana geldiği tarihten sonra, başka kişilerden satın aldığını ve kargoyla kendisine gönderildiğini belirtip suçlamayı reddetti, beraatını istedi. Avukat Gülsoy da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, şüpheli Can Kayı'yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Karar mahkeme heyeti tarafından oy çokluğuyla alındı.

Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de şüpheli Can Kayı hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. Can Kayı'yı Umut Ceylan'ı öldürme davasından tahliye etti. Bu kararı veren Yargıtay üyeleri, yine şüpheli Can Kayı'nın olaydan bir saat önce ve sonra telefon sinyallerinin harita üzerinde detaylı bir şekilde çıkarılmasını istedi. Yargıtay, tahliye yazısını, sanığın yargılandığı İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de tahliye kararını Kayı'nın başka suçtan hükümlü olduğu Aydın E Tipi Cezaevi'ne gönderdi. Ancak Can Kayı, hükümlü olduğu diğer suçtan cezasını çektiği için cezaevinden çıkamadı.