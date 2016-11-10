Edinilen bilgiye göre, 'Eniz' adlı Türk bayraklı yük gemisi, İstanbul Ahırkapı'dan 3 mürettebatıyla yola çıktı. Kaçak göçmenler, yine İstanbul'dan otobüslerle Gelibolu tersanesi yakınlarındaki eski bir iskeleye geldi. Gece saatlerinde buraya yanaşan gemi, ip iskeleden kaçak göçmenleri gemiye aldı. Gemi buradan yola çıktı. Henüz 5 mil gittikten sonra, sahil güvenlik ekipleri gemiye "dur" ihtarında bulundu. Durmayan gemi, Akbaş iskelesi yakınlarında karaya oturdu. Sahil güvenlik ekipleri gece saat 01.30'da gemiye çıkarak, geminin alt bölümlerinde kaçak göçmenleri yakaladı.

363 kişi hangara alındı

Gemide bulunanlar, sahil güvenlik botları ve balıkçı tekneleri ile tahliye edilerek açıkta demirleyen sahil güvenlik gemilerine götürüldü. Mülteciler Akbaş limanında getirildi. Burada bir müddet gemilerde bekletilen kaçaklar, daha sonra gruplar halinde karaya çıkarılarak limanda bulunan bir hangara alındı. Gemilerden ilk kadın ve çocuklar indirildi. Annesinin kucağında henüz bir kaç aylık olduğu tahmin edilen bir bebek dikkati çekti. Kadın ve çocukların ardından, gemideki diğer kişiler de indirilerek hangara alındı. Burada, kaçakların parmak izleri alınarak, daha önce kayıtlarının olup olmadığı kontrol edilecek. Kimlik tespitinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek olan kaçaklar, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

Geminin ismi de sahte çıktı

Öte yandan yakalanan geminin adı üzerinde oynama yapıldığı ortaya çıktı. Geminin asıl adının 'Delideniz' olduğu, yazının boyanıp bir kısmının silinerek 'Eniz' olarak değiştirildiği anlaşıldı.

Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE