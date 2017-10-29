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Umutlar tükenmek üzereyken haber Gürcistan'dan geldi

Rize’nin Fındıklı ilçesi sahilinde 16 ekim günü şiddetli yağışlar sonrası Çağlayan Deresi'nin getirdiği odun ve kütük parçalarını almaya çalışırken dalgalara kapılarak denizde kaybolan Erol Çabuk'un cansız bedeni, 64 kilometre uzaklıktaki Gürcistan sınırının hemen öbür tarafındaki Batum sahilinde bulundu.

Umutlar tükenmek üzereyken haber Gürcistandan geldi

29 Ekim 2017 15:32

Fındıklı ilçesinde yaşayan Erol Çabuk (53) 16 Ekim günü Çağlayan Deresi’nin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi üzerine "Dere şimdi çok kütük ve odun getirmiştir" diyerek evden ayrılarak derenin denize döküldüğü sahile gitmiş ve derenin getirdiği bir kütüğü almaya çalışırken gelen dev dalganın etkisi ile sulara kapılarak gözden kaybolmuştu. Çabuk’u arama çalışmaları 12 gün boyunca sahil boyunca hem karadan hem havadan Sahil Güvenlik helikopteri ile hem de denizde botlarla ve balık adamlarla devam etti. 

Günlerdir aranan şahsı arama çalışmaları devam ederken ve umutlar tükenmek üzereyken Türkiye-Gürcistan sınırının öbür yanından 64 km uzaklıktan sahilde bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi geldi. Gürcü yetkililer, teşhis için cesedin fotoğrafını Rize’ye gönderdi. Cesedin fotoğrafı, kayıp Çabuk'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına gösterilirken, tanınmayacak halde olan ve boynuna takılı kolyeden teşhis edilen cenazenin Çabuk'a ait olduğunu belirleyen yakınları, cenazeyi almak üzere Batum'a gitti. Çabuk'un cansız bedeninin denizdeki akıntıyla 64 kilometre uzaklıktaki Batum sahiline karar sürüklendiği anlaşıldı. 

Bayram Ali Sarı
 

Etiketler: Gürcistan, rize, sel

 

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