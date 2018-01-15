‘Umut’tan kötü haber! 'Genel durumu son derece sıkıntılı'

Merkez Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008’de araç çarpması sonucu ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve ailesine ulaşılamayan hastanede ‘Umut’ adı verilen gence, ev hanımı Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başlamıştı. Kabadayı yıllarca gerçek annesini aradığı ve daha sonra devletin Mustafa Öz ismini verdiği ‘Umut’ ile bir süredir Korkuteli ilçesinde yaşamaya başlamıştı.

Rus asıllı olduğu tahmin edilen Umut, durumunun ağırlaşması üzerine ilk olarak ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine ardından Konyaaltı ilçesindeki Özel Uncalı Meydan Hastanesi’ne sevk edildi. İki gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen Umut’un sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden açıklama geldi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Ayşe Yılmaz, ‘Umut’ isimli gencin 2 gün önce Korkuteli Devlet Hastanesi’ne yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayetiyle başvurduğunu aktardı. Bu şikayetlerin ardından hastada yoğun bakım ihtiyacının geliştiğin dile getiren Yılmaz, “Hastanemize hasta ardından nakledildi. Hastamız zatürre ön tanısı, yüksek ateş, sonulunum sıkıntısı devam ettiği için gerekli tahlilleri yapıldıktan sonra tedavisine başlandı. Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu tespit edilen hastamızın devamında bugün sabaha yakın, solunum sıkıntısının iyice artması üzerine solunum cihazına bağlandı. Genel durumu kritiktir. Böbrek fonksiyonlarında düzelme yok, karaciğer fonksiyonlarında bir kısım düzelme gözlendi. Ancak genel durumu son derece sıkıntılı. Gerekti tedavileri devam ediyor, enfeksiyon hastalıkları ve yoğun bakım uzmanımız sıkı takip ediyor. Elimizden geldiğince hastamızın yaşam fonksiyonlarının yükselmesi için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Umut’un yoğun bakımda üçüncü basamak tedavisi gördüğünü kaydeden Yılmaz, “Donanımlı bir hastaneyiz. Bütün yapılması gereken tüm tıbbi müdahale yapılabiliyor. Herhangi bir başka bir hastaneye sevkine gerek yok. Solunum cihazına bağlı hasta, şuan gerek yok ve riskli olur” ifadelerine yer verdi.

Hastada çoklu organ yetmezliği bulunduğunu ifade eden Yılmaz, çok ilaç kullanmaya bağlı bir durumun gelişmediğini belirtti.

Gülsüm anneden endişeli bekleyiş

Gülsüm Kabadayı ise her zaman devletine ve Türk doktorlarına güvendiğini dile getirerek, “Umut’u 10 yıl önce sıfırdan aldım. Tekrar 10 yıl sonra yoğun bakıma teslim ettim. İnanıyorum iyi olacak. Herkes dua etsin. Bugün yanına girdim Umut ağladı. Ben Umut’u Allah’tan aldım sadece Allah’ım alır. Yine bakamım Umut’a, 10 yıl 20 yıl hiç hayıflanmam. O benim canım ciğerim” dedi.

İsa Akar