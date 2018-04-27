Ünal Karaman: 'İyi niyetimiz yetmedi'

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Kardemir Karabükspor, rakibine 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe’yi tebrik ettiğini ifade ederek, “Maç kondisyonu olan bir takımdı. Oyuncularıma kızamıyorum sadece kalecimiz ilk 11’de oynamış bir oyuncu. Her oyuncunun mazeret üretmeden kendini hazırlaması gerekiyor. Genç oyuncularımızın zorluklardan bir fikir çıkarıp kendini geleceğe hazırlaması gerekiyor. İyi niyetimiz yetmedi, rakibimiz kazandı. Biz kendimizle yüzleşeceğiz, gayret göstereceğiz ve bir an önce sezonun bitmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

