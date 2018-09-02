Ünal Karaman: 'Şükürler olsun ki karakterli oyunculara sahibiz'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, taraftara teşekkür ederek, “Gerçekten bugün sahadaki coşkumuzun en büyük sebebi onlardı. İnşallah yakın bir gelecekte onları çok daha iyi bir Trabzonspor izletiriz. Sonraki teşekkürüm ise sahada mücadele eden kulübede onlara destek veren oyuncularıma son derece kaliteli bir duruş sergilediler. Bu duruşun karşılığında da hak ettikleri emek harcadıkları bir sonuç elde ettiler. Kazanmak güzel tabii ilk başı bazı zorlukların olacağını biliyoruz özellikle kamp dönemine katamadığımız oyuncularımız oldu. Aramıza geçtiğimiz hafta katılan arkadaşlarımız var. Şükürler olsun ki karakterli oyunculara sahibiz. Karakterli oyuncular arkadaşlarını çok çabuk içlerine aldılar. Uzun zamandır Trabzonspor forması giyiyormuş gibi. O coşkuya ortak ettiler. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kazanmak güzel taraftarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımız bizi zamanla daha iyi tanıyacaklar”

Teknik Direktör Ünal Karaman, 'savunma oyuncusu Mustafa Akbaş ile yaşanan sorunla' ilgili soruya, “Arkadaşlarımız bizi zamanla daha iyi tanıyacaklar. İnsan ailesinde bazen çocuklarına da ceza verebiliyor. Bu onları sevmiyorsun anlamına gelmiyor. Geleceğe hazırlama noktasında yaşamış olduğunuz tecrübelerden onların acı çekmeden faydalanmasını istiyorsunuz. Tabi genç arkadaşlarımız onlarda da sıkıntılar olabiliyor. Belki saha içinde olmayıp da kendi özel hayatlarında yaşadıkları sorunlar olabiliyor. Elbette ki biz onları göğüsleyeceğiz. Yakın zamanda inanıyorum daha iyi anlayacaklar. Biz onlardan para kazanan değil onlara daha fazla para kazandırmaya daha fazla itibar kazandırmaya yeteneklerini daha üst seviyeye çekmeye çalışan ağabeyleriyiz yerine koyarlarsa babalarıyız. Onun için elbette ki kızacağımız noktalar olabilir ama bu onları cezalandırmak anlamına gelmiyor. Biz kimiz ki cezalandırabilelim. Aldığımız her türlü karar bu kardeşlerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanma hamleleridir. Bizim onlara bir küskünlüğümüz, kırgınlığımız olmaz. Yeter ki yüreklerinde karanlığa yenik düşmesinler. Yüreklerinde hep aydınlık olsun. Aydınlık karanlığın üzerine örtsün” dedi.

Ozan Köse - Ersen Küçük