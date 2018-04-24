Ünal Karaman: 'Yeterince kazaya uğramış bir Karabükspor var'

Kardemir Karabükspor, ligin 31. haftasının açılış maçında konuk olacağı Göztepe maçının hazıklıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

“Uzun zamandır sinir uçları tahrip olmuş bir Karabükspor var”

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan kırmızı-mavili takımın teknik patronu Ünal Karaman, fiziki rahatsızlıklar yaşamadan en az hatayla tamamlayacakları bir sezon olsun arzusunda olduklarını söyleyerek, “Kazasız belasız bu sezon sonunu bitirmek istiyoruz. Zaten yeterince kazaya uğramış bir Karabükspor var. Fiziki rahatsızlıklar yaşamadan en az hatayla tamamlayacağımız bir sezon olsun arzusundayız. Uzun zamandır sinir uçları tahrip olmuş bir Karabükspor var. İstediği sonuçları alamamış ve maddi anlamda istediklerine ulaşamamış bir takım var. Sezon sonunu kazasız belasız bitirmek hepimizin beklentisi. İnşallah seneye bizi arzu ettiğimiz hedeflere taşıyabileceğimiz kadro yapısını mevcut kadro içinden oluşturabileceğimiz kadar oluşturup gerekli takviyelerle birlikte senenin hazırlığını geldiğimiz andan itibaren yapmaya gayret gösteriyoruz. Göztepe maçı da kendi kendimize gol atacağımız müsabaka olmanın ötesinde verdiğimiz mücadelenin sonucunda iyi bir sonuçla dönmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Son 4 haftalık süreçte ligde en az pozisyon veren takım olduklarını ancak mağlubiyetten de kurtulma şanslarının olmadığını da kaydeden Karaman, “4-1 Bursa karşısında bir hezimet ve ağır skor diyebilirsiniz. Maçın genelini izleyip analiz yaptığınızda rakibin gol pozisyonun olmadığı maçta 4 gol yiyorsunuz. Bazen düştün mü her şey üstüne üstüne gelir. Senin üzerine de düşer. Biz onları kaldırmaya gayret gösteriyoruz ama biz bütün bunları düşüp yapmaya çalışırken de sonuçta bu emeği veren insanların evlerine mutlu bir skorla gitme beklentileri var. Bu adalet dağıtım noktasında hassasiyet bekliyoruz. Lig sonu mevcut kadromuz içinde mücadele ediyoruz. Bakalım inşallah mevcut kadromuz bize bir sevinç yaşatacaksa bunu bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

Yasin Erdem