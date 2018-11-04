Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, son dakikalarda yedikleri golün ardından maçın beraberlikle tamamlanmasına çok üzüldüğünü belirterek, “İki puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Gelen destekleyen taraftarlarımız vardı. Arzu edelim üç puanla tamamlayalım ama kayıp hanesinde iki puan var. Çok pozisyon olmasına rağmen değerlendiremedik. Oyunun her an her saniyesini aynı tempoda getirmek mümkün değildi. İkinci yarının ortalarında Bursaspor'un baskısı oldu. Şimdi benim iki forveti çıkarmam eleştirilebilir ama baskı yiyorduk o baskıyı kırmak için bunu yaptım. Sonuç değince bunları konuşmak normal” dedi.

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA DOĞRUYU BULACAĞIZ"

Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken yaptığı harekete de açıklık getiren Karaman, şöyle konuştu:

“Oyuncular sinir sistemi ile iş yapan insanlardır. Saha içinde zaman zaman sıkıntılar ve gerginlikler olabilir. Onu bir o şekilde anlayışla karşılayabilirim. Bu birinci boyutu. Ancak biz takım sporu yapıyoruz. Dolaysıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl camiaya kaşı sorumluluklarım varsa onların da sorumlulukları var. Biz dahil oyuncu arkadaşlarına dahil taraftarlara karşı sorumluluklarına karşı sorumlukları var. Bu sorumluluğu yerine getirmemiştir. Doğru bir iş yapmamıştır. Tasvip etmiyorum. Kendisiyle konuşacağız."

Karaman, “Son üç maçta kaybedilen puanları neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki soruya, “Bu kadar pozisyona girdiğinde atamıyorsan bir fatura kesilecektir. Basit hatalar pahalıya mal oluyor. Bizim bu hataları yapmamız gerekiyor. Miş-muş onları konuşuyoruz belki ama hata yaptık golü yedik. Bu dakikaya getiren takımın o dakikadan sonra golü yememesi lazım. Hata yaptık golü yedik üzgünüm. Ben teknik adam olarak görevimi iyi yapmıyorum ona bağlıyorum, belki ben yetersizim. Bu kadar anlattıktan sonra hala bu soru geliyorsa daha ne diyeyim. Rakip kaybetti diye bizde mi kaybetmeyelim. Bizde arzu ediyoruz ki kazanalım. Belki kadro ve oyuncu tercihlerinde hata yapıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Gökmen Şahin - Ozan Köse