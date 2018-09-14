Ünal Karaman'dan kapalı savunma uyarısı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor. Karaman, kapalı savunmalara karşı oyunun yönünü çok çabuk değiştirip sonuca gitmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Olumlu hava devam etmeli

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray karşısında elde ettiği 4-0 galibiyet, iyi oyun ve skor ile olumlu bir hava yakalayan Trabzonspor, milli arada Burak Yılmaz kriziyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan gelişmeler Aytemiz Alanyaspor maçını geri planda bırakırken, yönetim ile golcü oyuncunun arasını açan gelişmelerin tatlıya bağlanmasının ardından gözler 17 Eylül Pazartesi günü dış sahada oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Bordo-mavililerde tek düşünce ise Galatasaray karşılaşması sonrası oluşan olumlu havanın devam etmesi.

Rakip mercek altında

İç sahada sergilediği futbolu dış sahada da sergilemeyi hedefleyen bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcı Ünal Karaman yönetiminde ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Sakat ve milli takımlarda bulunan oyuncuların da dönmesiyle birlikte hazırlıklarını tam kadro yapmaya başlayan Trabzonspor'da teknik heyet, Alanyaspor'un analizleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Rakibin zayıf ve etkili olduğu bölgeler üzerinde yoğunlaşan Ünal Karaman ve ekibi, zorlu maç öncesi oyuncularına gerekli uyarıları yaparak hata yapılmamasını istedi.

“Kapalı savunmaya karşı çabuk yön değiştirip sonuca gitmeliyiz”

Oyuncularına rakibe saygı gösterip ciddiye almaları gerektiğini anlatan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray mücadelesinin geride kaldığını hatırlatarak, “Bizim takımımızda bir rehavet havası asla oluşmamalı. Aytemiz Alanyaspor maçında bunu bize inananlara ortaya koyacağımız futbolla göstereceğimize inanıyorum. Kapalı savunmalara karşı oyunun yönünü çok çabuk değiştirip sonuca gitmeliyiz" şeklinde uyarılar yaptı.

Gökmen Şahin