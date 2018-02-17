AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresinde konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Ünal, “Dervişin fikri neyse, zikri de odur. Kişi başkasını kendisi gibi bilir. Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Müdür Kemal Kılıçdaroğlu ile karıştırmasınlar. Lider milletinin bütün hassasiyetini, bütün derdini, hassasiyet ve dert edinmiş kişidir. Lider milletini rüyasında görendir. Lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Lider cesaretin adıdır, lider samimiyetin adıdır. Lider 15 Temmuz Gecesi, gözleri çakmak çakmak, cesaretiyle milletinin önüne düşendir. Siz tankların yanından sinsi bir şekilde kaçanlarsınız. Kalkıp ta Tayyip Erdoğan ile kimseyi mukayese etmesinler. Bu millet çok uzun zamandan beri büyük bir hasret yaşamaktaydı” diye konuştu.