Diğer
Kategoriler

Ünal Kılıçdaroğlu’na yüklendi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nU karıştırmasınlar” dedi.

Ünal Kılıçdaroğluna yüklendi

17 Şubat 2018 14:52

AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresinde konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Ünal, “Dervişin fikri neyse, zikri de odur. Kişi başkasını kendisi gibi bilir. Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Müdür Kemal Kılıçdaroğlu ile karıştırmasınlar. Lider milletinin bütün hassasiyetini, bütün derdini, hassasiyet ve dert edinmiş kişidir. Lider milletini rüyasında görendir. Lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Lider cesaretin adıdır, lider samimiyetin adıdır. Lider 15 Temmuz Gecesi, gözleri çakmak çakmak, cesaretiyle milletinin önüne düşendir. Siz tankların yanından sinsi bir şekilde kaçanlarsınız. Kalkıp ta Tayyip Erdoğan ile kimseyi mukayese etmesinler. Bu millet çok uzun zamandan beri büyük bir hasret yaşamaktaydı” diye konuştu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç