Ünal: 'OTSO’ya reform yaşatacağız'

Ticaret ve sanayi odalarının bir şehrin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine öncülük eden kurumların başında geldiğine dikkat çeken OTSO Meclis Başkanı Ufuk Ünal, Ordu’nun son yıllarda aldığı yatırım ve yaptığı kalkınma hamleleri ile her geçen yıl büyüyüp geliştiğine dikkat çekti. Ünal, buna bağlı olarak üretici, sanayici, esnaf ve turizm sektörlerinin değişim ve yenilenmesine Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncülük ederek, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem vereceklerini kaydetti.

“OTSO’nun ayağa kalkma zamanı geldi”

OTSO’yu ‘göstermelik bir kurum’ olmaktan çıkarıp ‘elini taşın altına koyan ve sektörlere öncülük eden bir kurum’ haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ünal, şu görüşlere yer verdi:

“Artık OTSO’yu ayağa kaldırma, değişim ve dönüşüme ayak uydurup reform yapabilecek noktaya getirme zamanı geldi. Bu düşünce ve hedeflerle hareket edeceğiz. Özellikle meslek komiteleri Ordu’nun ekonomik ve sosyal sorunlarına çözümler bulabilecek ve uygulanmasını sağlayabilecek şekilde reorganize edilecek. Özellikle üyelerimizin ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısını meslek okulları ve Ordu Üniversitesi ile yapacağımız ortak projelerle çözerek üyelerimizin eleman sorununa çözüm getirecek, aynı zamanda gençlerimizin iş ve meslek sahibi olmasına yardımcı olacağız. Ordu ili Türkiye’nin en güzel doğal güzelliklere sahip illerimizden bir tanesidir. Bu gerçekten yola çıkarak yurt içi ve yurt dışında tanıtımlar yaparak Ordu’nun bir turizm kenti olması için projeler geliştireceğiz. Bunun içinde fuarlar, yöresel etkinlikler düzenleyerek kentin turizm, tanıtım ve sosyoekonomik hayatına katkı yapacak çalışmalar içinde olacağız.”

“Sektörleri canlandıracağız”

Ordu’nun tüketen bir şehir değil üreten bir şehir olması için yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarına her türlü desteği vereceklerini kaydeden Ünal, bunun yanında yeni yatırımların kente kazandırılmasında gereken çabayı göstereceklerini vurguladı. Ünal, “Ordu-Giresun Havalimanı Ordu’nun turizm, iş dünyası, sosyal ve ekonomik dünyasına hayli olumlu katkılar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Konteyner Limanı ve Samsun-Sarp arasında hızlı tren projelerinin bir an önce hayata geçmesi için gerekli çalışma ve gayreti gösterecek ve takipçisi olacağız. Ordu son yıllarda aldığı yatırım ve kalkınma hamleleri ile her geçen yıl büyüyor ve gelişiyor. Buna bağlı olarak devlet ve siyaset kurumu ile ortak paydalarda buluşarak üretici, sanayici, esnaf ve turizm sektörlerinin değişim ve yenilenmesine Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncülük edecek, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem vereceğiz” diye konuştu.

“Dış Ticaret Destek Ofisi kuracağız”

Özellikle kadın ve genç girişimcilere önem vererek onlar için özel projeler hazırlayarak destekleyici güç olacaklarını da belirten Ünal, ticaret ve sanayi odalarının en büyük eksikliği olarak görülen Dış Ticaret Destek Ofisi’ni OTSO’ya kazandıracaklarını söyledi. Ünal, şöyle konuştu:

“2017 yılında Ordu’dan sadece 25 sektörden yurt dışına yapılan ihracattan 236 milyon 672 bin dolar döviz girdisi sağlandı. OTSO olarak ihracat yapan sektör sayısı ile elde edilen döviz miktarının arttırılmasına katkı yapacak nitelikte çalışma sergileyecek Dış Ticaret Destek Ofisi kuracağız. Bu konuda üyelerimizi bilinçlendirerek, Ordu’nun ticari envanterini çıkarıp güçlü olduğumuz sektörlerde sektörel bazda adı Ur-Ge olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri yaparak ihracatçı firmalarımıza kullanabilecekleri kılavuzlar oluşturacağız.”

“Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) sektör yönetimlerine can katacak”

İşletmelerin gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak, uluslararası pazarlarda yer almalarını sağlamak, dışa dönük stratejiler oluşturmak, geleceği görüp değişimleri algılayarak etkin kararlar almalarını sağlamak amacıyla Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kuracaklarını kaydeden Ünal, şöyle devam etti:

“İşletmelerin itici beyni olan yönetim kadrolarını oluşturan kişilerin çağımızın gerektirdiği en son teknolojileri kullanabilecek, geleceği görüp değişimleri anlayabilecek ve etkin ekonomik kararlar alabilecek şekilde eğitilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla oluşturacağımız Sürekli Eğitim Merkezi’nde ‘AB Fonları ve AB Fonlarından Yararlanma’, ‘Etkili İletişim Ve Beden Dili’, Girişimcilik’, ‘KOBİ’lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi’, ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi’, ‘Pazarlama Ve Satış Yönetimi’, ‘Performans Değerlendirme’ Ve ‘Proje Yönetimi’ eğitimleri verilecektir.”

“Reform yapacağız”

Ünal, açıklamalarını şöyle tamamladı: “OTSO’yu Ordu’nun ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına öncülük edecek, hizmet sektörlerine her konuda danışmanlık hizmeti verebilecek, sektörlerin önündeki engelleri kaldırabilecek etkinliğe kavuşturmak ve reform dönemi yaşatmak için elimizi taşın altına koyacak bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi tüm üyelerimize rahatlıkla söyleyebilirim.”

