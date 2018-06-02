Ünal, 'Seçimlerde, Avrupa’ya Osmanlı tokadını vuralım'

Onikişubat Belediyesi tarafından hizmete sunulan, bilgi, spor ve kültür evlerinin açılışında konuşan Ünal, AK Parti’yi eleştirenlere yüklendi.Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siz faizcisiniz’ sözlerine karşılık, “Faizleri aşağı çeken zaten biziz, tefeciler ve çeteler ile mücadele eden biziz” diye konuştu.

Ünal, “Şimdi biz bir şey yaptığımız zaman bize diyorlar ki, ‘tabi yaparsınız, vergilerimiz ile yapıyorsunuz’ 16 yıl önce vergi yok muydu? 18 yıl önce vergi yok muydu? 18 yıl önce bu milletin vergilerini nerelere çarçur ediyorlardı? Kime peşkeş çekiyorlardı? Şimdi çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan diyor ki, ‘siz faizcisiniz’ diyor. Yahu faizleri aşağı çeken biziz, tefeciler ve çeteler ile mücadele eden biziz. Daha iyi şeyler yapacağız daha güzel şeyler yapacağız. Şimdi Allah aşkına size soruyorum, Türkiye yoluna eskiyi vaat edenlerle mi devam edecek? Yoksa Türkiye yoluna 16 yıldan beri bilgisiyle, yaptıkları ve icraatları ile söylediğini yapmış, hayal edilenleri gerçekleştirmiş ve insanlara sorduğumuz zaman ne diyorlar? Yaparsa yine AK Parti yapar diyorlar.

“Seçimlerde Avrupa’ya Osmanlı tokadını vurmalıyız”

Birçok seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık adaylığında kaybetmiş Muharrem İnce’ye Türkiye’nin teslim edilemeyeceğini söyleyen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan’ın yüzde 55 üzerinde seçimi kazandığında Avrupa’daki birçok ülkede Osmanlı tokadı etkisinin oluşacağını söyledi.

Ünal, “Recep Tayyip Erdoğan gibi küresel ölçekli bir liderin deneyimi, tecrübesi ve ustalığı dururken biz, çırak bile olamamış Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında 8 tane seçim kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında genel başkanlık adayı olmuş onu da kaybetmiş kişiye biz Türkiye’yi teslim edecekmişiz! Hadi oradan. Biz, cumhurbaşkanımızı yüzde 55’in üzerinde oy oranı ile cumhurbaşkanı yapmalıyız ki, Türkiye düşmanlarının süngüsü düşsün. Derslerini alsınlar, suratlarında Osmanlı tokadı patladığında bugün Almanya’da, Avustralya’da, Fransa’da, Belçika’da, Hollanda’da bize seçim çalışması için izin vermeyip PKK’ya HDP’ye seçim mitingi yapması için izin verenlerin yüzünde bu milletin tokadı Osmanlı tokadı gibi patlasın kardeşlerim” diye konuştu.

Halil Koyun

