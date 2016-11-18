Hz. Hüseyin’in 13. kuşaktan torunlarından Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sitti Zeynep’e ait türbelerin de bulunduğu Nusaybin Zeynel Abidin Camii'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Cami, Nusaybin Müftüsü İrfan Açık’ın kıldığı cuma namazıyla tekrar ibadete açıldı. Cuma namazı sonrası açıklama yapan Nusaybin Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Ergün Baysal, 3 yıl aradan sonra camide ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Baysal, "Namaz çıkışı belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza sunulan ikramla birlikte buradaki kalabalıkla içiçe olmanın güzelliğini ayrıca yaşıyoruz. Çok önemli bir eser yöremizin inanç parkı alanı içeresindeki tarihi 11 ve 12. yüzyıla uzanan çok kıymetli bir camimiz. Tarihine baktığımız zaman Artuklu döneminde kalma zaten ve bu camiyi üç senelik bir restorasyon çalışması sonucu hayata geçirmek, milletimizin hizmetine açmak ve bu hizmetin bizim dönemimizde olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Umarım birlik ve beraberlik içeresinde camimizin hem içinden hem yerleşkesinde vatandaşlarımızın huzur içeresinde ibadetlerini yerlerine getirirler ve burası Nusaybin’imiz açısından her zaman olduğu gibi bu günde tarihi önemine haiz bir yer olarak devem eder" dedi.

Zeynel Abidin Camii'nin bölgenin en önemli camilerden bir tanesi olduğunu belirten Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ise, "İnanç turizmi açısından bölgemizin hem mimari, inanç turizmi açısından da önemli eserlerinden bir tanesidir. 2013 yılında başladığımız restorasyon çalışmalarını bitirdik. restorasyon çalışmasına 2 milyon liraya yakın para harcandı. Caminin etrafında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müzce çalışmalar yapıldı. Bizim bulunduğumuz yerde tamamıyla eski eser olan camiye yapışık şeyler yapılmıştı. Beton yapılar vardı son cemaat mehelini onları da tamamıyla beton yapılardan arındırdık. Camiyi ve cami tam proje kapsamında doğal otantik yapısına kavuşmuş oldu" diye konuştu.

Cuma namazı için gelen vatandaşlardan Seyfettin Ağırman da, "Uzun bir süreden sonra tekrar Zeynel Abidin Camii'nin açılışını görmek bizim için gurur verici bir şey. Zeynel Abidin’siz bir Nusaybin düşünülemez hoş olmayan bazı olaylardan sonra tekrar camimizin açılışı güzel oldu" şeklinde konuştu.

Abdullatif Altunkaynak