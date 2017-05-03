UNESCO, İsrail’in Filistin’i işgal ettiğini kabul etti

İsrail’in Kudüs’te uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü uygulamalara son vermesine ilişkin oluşturulan tasarı, UNESCO Yönetim Kurulu tarafından dün oylandı. Kudüs’ün “tamamen Filistin’e ait olduğu”, İsrail’in ise “işgalci güç” olarak nitelendirildiği karar tasarısı, 58 üyenin çoğunluğunun katıldığı oylamada kabul edildi.

Tasarı, tarihi şehir Kudüs’ün 3 semavi dinin; İslam, Hristiyanlık ve Musevilik için önemini yineledi. 22 ülke tarafından desteklenen tasarıya ABD, Almanya, İtalya ve 7 diğer ülke karşı çıktı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail’in tasarıya karşı başlattığı kampanyayı tiye alarak “Mirasımızı, kültürümüzü, geçmişimizi ve geleceğimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail, UNESCO’nun kararına tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNESCO’nun kararını reddettiklerini belirterek, “Yahudi tarihi boyunca Kudüs, ulusumuzun kalbiydi” dedi.