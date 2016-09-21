Diğer
Kategoriler

UNESCO kentlerinde pedal sesleri

UNESCO Dünya Mirası Yolunda organizasyonu 24-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. İki UNESCO kenti Selçuk ve Bergama arasında 500 amatör bisikletçi 184 kilometrelik mesafeyi pedallayacak.

UNESCO kentlerinde pedal sesleri

21 Eylül 2016 12:33

Organizasyon 24 Eylül sabahı Dünya Mirası Listesi’ne dahil olan Meryem Ana Evi önünden başlayacak.
UNESCO Dünya Mirası Yolunda organizasyonun startı Meryem Ana Evi’nin önünden verilecek. Bisikletçiler; Efes Antik Kenti’nin yanından D550 Karayoluna çıkarak Selçuk, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Bayraklı güzergahını takip ederek Karşıyaka sahiline ulaşacak. Organizasyonun ikinci gününde ise Karşıyaka’dan hareket edecek olan bisikletçiler Çiğli, Ulukent, Menemen, Aliağa, Şakran, Yenikent’ten devam ederek Bergama’daki Kızıl Avlu’ya ulaşacak.

Organizasyonun amacı
Dünya Miras Listesi’ne adını yazdıran iki ilçenin tanınmasını sağlamak, miras olgusuyla ilgili farkındalık sağlamak, bisiklet sporunu geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenecek UNESCO Dünya Mirası Yolunda organizasyonu İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Selçuk Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek. Organizasyonun amaçları arasında dünya mirası olan iki ilçenin tanıtımının yapılmasının yanı sıra; dünya mirası kavramına da dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Organizasyon ile UNESCO’nun kuruluş amaçlarından olan ekolojik dengenin ve doğanın korunması, egzoz gazlarının ve gürültü kirliliğinin çevreye verdiği zararlar gibi konularda da kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Etiketler: İzmir Kalkınma Ajansı, UNESCO


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!