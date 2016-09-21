Organizasyon 24 Eylül sabahı Dünya Mirası Listesi’ne dahil olan Meryem Ana Evi önünden başlayacak.

UNESCO Dünya Mirası Yolunda organizasyonun startı Meryem Ana Evi’nin önünden verilecek. Bisikletçiler; Efes Antik Kenti’nin yanından D550 Karayoluna çıkarak Selçuk, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Bayraklı güzergahını takip ederek Karşıyaka sahiline ulaşacak. Organizasyonun ikinci gününde ise Karşıyaka’dan hareket edecek olan bisikletçiler Çiğli, Ulukent, Menemen, Aliağa, Şakran, Yenikent’ten devam ederek Bergama’daki Kızıl Avlu’ya ulaşacak.

Organizasyonun amacı

Dünya Miras Listesi’ne adını yazdıran iki ilçenin tanınmasını sağlamak, miras olgusuyla ilgili farkındalık sağlamak, bisiklet sporunu geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenecek UNESCO Dünya Mirası Yolunda organizasyonu İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Selçuk Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek. Organizasyonun amaçları arasında dünya mirası olan iki ilçenin tanıtımının yapılmasının yanı sıra; dünya mirası kavramına da dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Organizasyon ile UNESCO’nun kuruluş amaçlarından olan ekolojik dengenin ve doğanın korunması, egzoz gazlarının ve gürültü kirliliğinin çevreye verdiği zararlar gibi konularda da kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.