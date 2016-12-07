İşsizlik seviyesinin yüksek olduğu ve özellikle kadınların iş bulmakta büyük sıkıntı yaşadığı Ovacık’ta yaşayan 6 kadın, işsizliğin üstesinden gelmek ve geçimlerini sağlayabilmek için yufka üretmeye başladı. UNESCO korumasına geçtiğimiz günlerde dahil edilen yufkadan yaklaşık bir yıldır kazanç sağlayan kadınlar, günlük 100-150 arası yufka üretiyor. Yufka dışında mayalı ekmek ve gözleme de yapan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Hem aileye katkıda bulunuyor hem de evimizin gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Ovacık'ta işsizlik seviyesinin çok yüksek olmasından yakınan Birgül Karataş (43), ilçedeki kadınların iş bulma konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. İlçe genelinde problem olan işsizlikle baş edebilmek ve aile ekonomisine destek sunmak için 5 kadın arkadaşıyla birlikte yufka üretmeye başladığını belirten Karataş, "Yaptığımız işle birlikte hem aileye katkıda bulunuyor hem de evimizin gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, yöremizde yoğun olarak tüketilen yufka dışında mayalı ekmek ve çeşitli içerikte gözlemeler hazırlıyoruz. Sabah saat 07.00 sıralarında işe geliyoruz. İlk iş olarak yufka yapacağımız hamuru yoğuruyoruz. Yaklaşık bir saate yakın bir süre yufka hamurunu bekletiyoruz ve pişirime hazır hale getiriyoruz. Daha sonra yufka yapmak için ateşi yakıyoruz. Bizim yaptığımız yufka, odun ateşinde pişiyor ve doğal üretiyoruz. Genellikle akşam saat 17.00'a kadar yufka yapıyoruz" dedi.

"Kış, yufka satışını düşürdü"

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yufka satışında düşüş yaşandığını da ifade eden Karataş, "Bizler kadınlar olarak elimizden geldiğince çalışıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. İşsizliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Öte yandan yufkadan yöremize özgü bir yemek türü olan şiri, müşterilerin siparişine göre hazırlıyoruz" diye konuştu.

Sidar Eren



