UNIBIKE Bisiklet Fuarı 29 Mart’ta kapılarını açacak

Thor Grup bünyesinde bulunan Thor Expo Fuarcılık tarafından İstanbul’da organize edilen ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı’ 29 Mart Perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre fuara yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bisiklet üreticisi ile ithalatçısı katılacak. Firmalar, yeni ürünlerini ve modellerini sergileyecek. Türkiye’de ilk defa görücüye çıkacak bisiklet ve elektrikli bisiklet modelleri stantlarda yerini alacak.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı’ 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek. Fuarın ziyaretçileri, şirket üst düzey yöneticileri ve CEO’larıyla tanışıp iş bağlantısı kurma imkanına sahip olabilecek. Organizatör Thor Expo yöneticilerinden Fırat Günay’a göre, fuar boyunca açık alanda bisiklet ve aksesuarlarının satışı gerçekleşecek.

Şehit çocuklarına hediye edilecek

Fuarda, basın mensupları ve sanatçıların birlikte yarışacakları özel bir yarış yapılacak. Bisikleti en yavaş süren yarışı kazanacak. Yarışmaya katılan basın mensupları ile ünlüler Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan asker ailelerinin çocuklarına birer adet bisiklet hediye edecek.

