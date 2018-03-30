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UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham Endonezya’da

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi David Beckham, sınıflarında şiddete ve zorbalığa maruz kalan çocuklarla buluşmak için Endonezya’ya geldi.

UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham Endonezyada

30 Mart 2018 14:12

UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham, Endonezya’da sınıflarda şiddete maruz kalan çocuklarla bir araya gelerek, 7: David Beckham UNICEF Vakfının okullardaki zorbalıkla mücadele programlarını yerinde görmek için birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. Beckham, Orta Java’da Semarang’a yaptığı ziyarette 15 yaşındaki Sripun’dan okulunda zorbalığı önleme çabalarına nasıl liderlik ettiğini dinledi.

Beckham, “İnsanı hayran bırakan bir genç kızla, Sripun’la tanıştım. Okullardaki şiddeti durdurmak üzere hazırlanan zorbalık karşıtı bir programda yer alması için arkadaşları onu seçmişler. Sripun, diğer öğrencilerin de kendilerini güvende hissedecekleri olumlu öğrenme ortamları oluşturulmasına yardım etmektedir. Bu durum Sripun’un hem kendine olan güvenini hem de kendisinin maruz kaldığı zorbalıkları diğer öğrencilerin yaşamayacaklarına ilişkin umutlarını arttırmıştır” dedi.

Beckham, Endonezya’daki okulların bu konuda yalnızca zorbalık mağduru olanları değil daha önce başkalarına zorbalık yapmış çocukları da sürece dahil ederek nasıl öğrenci odaklı bir yaklaşım izlediklerini aktardı. Beckham, Endonezya’da halen uygulanan zorbalık önleme programlarının şimdiden 7 bin çocuğa yarar sağladığına, pilot programlar çerçevesindeki ilk sonuçların zorbalık olaylarında hemen hemen yüzde 30 azalma sağlandığına dikkat çekti. Beckham, “Dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuklarla buluştuğumda bana en çarpıcı gelen şey, her çocukta mevcut olan potansiyel. Her sınıfta, oyun oynanan her yerde, her evde var olan bir potansiyel. 7 Vakfının Endonezya’daki okullarda zorbalık ve şiddete karşı mücadelede UNICEF’e nasıl yardımcı olduğunu gördükçe gurur duyuyorum. Böylece başta kız çocukları olmak üzere çocuklar okullarında güvende oluyorlar, eğitimlerini sürdürüp daha iyi bir gelecek umudunu güçlendiriyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Endonezya’da her üç çocuktan biri okulda fiziksel saldırıya uğruyor. Bu şiddet ortamı çocukların zihin sağlığını tehdit ederken, erken okul terklerine yol açtığı belirtiliyor. “7 Vakfı” ise çocuklara yardım etmek üzere Endonezya, El Salvador, Nepal ve Uganda’daki UNICEF programlarını destekliyor. 7 Vakfının uğraş alanları arasında zorbalığa, şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı mücadele, kayıp eğitimin telafisi ve başta kızlar olmak üzere çocuklara potansiyellerini tam olarak gerçekleştirme fırsatları tanınması yer alıyor. 7 Vakfı, bu çerçevede Endonezya’da şiddete maruz kaldıklarında ya da buna tanık olduklarında durumu açıkça dile getirecek kişiler olarak kız ve erkek çocukları güçlendirmeye yönelik programları destekliyor.  

 

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