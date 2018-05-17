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UNICEF’den Gazze’ye 2 kamyon tıbbi malzeme

İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında gerçekleşen katliamda Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), yaralıların tedavisi için devreye girdi. UNICEF tarafından Gazze’ye gönderilen 2 kamyon dolusu tıbbi malzemeler içerisinde ilaçlar ve tıbbi cihazlar, yaklaşık 70 bin kişinin tedavi edilmesi için antibiyotikler, tuz çözeltisi ve şırıngalar bulunuyor.

UNICEFden Gazzeye 2 kamyon tıbbi malzeme

17 Mayıs 2018 10:59

Geçen altı hafta boyunca, Filistinliler Gazze'deki on yıl süren ablukaya karşı gösteri yapıyorlar, ancak pazartesi günkü protestolar yaklaşık 60 kişinin ölümüne ve bin 300'den fazla yaralıya sahip olan en ölümcül protestolardı.
UNICEF tarafından yapılan açıklamada, sağlık tesislerinin yakıt, ilaç ve teçhizat eksikliğinden dolayı iş göremez duruma geldiği belirtilerek, uzun yıllardan beri Gazze'deki yaşanan şiddetten dolayı insanların zor bir yaşam sürdürdüğünü ve bundan da en fazla çocukların etkilendiği bildirildi. 

UNICEF’in açıklamasında, protestoların başlamasından bu yana yaşanan şiddette binden fazla çocuğun yaralandığını ve bu yaralanmaların çoğunun ömür boyu sürecek sakatlıklara yol açtığı belirtilerek, “Sorunların çözümü için şiddete başvurulmamalıdır. Olaylarda özellikle çocuklar korunmalı, hedef alınmamalıdır. İşgal altındaki topraklardaki tüm aktörleri çocukları bu şiddetten uzak tutmak ve korumak için özel önlemler almalıdır” ifadelerine yer verildi.  

Candemir Sarı

08:59:49

 

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