UNICEF’den Gazze’ye 2 kamyon tıbbi malzeme

Geçen altı hafta boyunca, Filistinliler Gazze'deki on yıl süren ablukaya karşı gösteri yapıyorlar, ancak pazartesi günkü protestolar yaklaşık 60 kişinin ölümüne ve bin 300'den fazla yaralıya sahip olan en ölümcül protestolardı.

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, sağlık tesislerinin yakıt, ilaç ve teçhizat eksikliğinden dolayı iş göremez duruma geldiği belirtilerek, uzun yıllardan beri Gazze'deki yaşanan şiddetten dolayı insanların zor bir yaşam sürdürdüğünü ve bundan da en fazla çocukların etkilendiği bildirildi.

UNICEF’in açıklamasında, protestoların başlamasından bu yana yaşanan şiddette binden fazla çocuğun yaralandığını ve bu yaralanmaların çoğunun ömür boyu sürecek sakatlıklara yol açtığı belirtilerek, “Sorunların çözümü için şiddete başvurulmamalıdır. Olaylarda özellikle çocuklar korunmalı, hedef alınmamalıdır. İşgal altındaki topraklardaki tüm aktörleri çocukları bu şiddetten uzak tutmak ve korumak için özel önlemler almalıdır” ifadelerine yer verildi.

Candemir Sarı