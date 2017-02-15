29 yıldır aralıksız düzenlenen UNICERA Seramik Mutfak ve Banyo Fuarı; TSF ve TİMDER iş birliğinde bu yıl Yeşilköy’deki fuar alanında 08-12 Mart tarihleri arasında sektörü bir araya getirecek. Yeni ürün ve koleksiyonların ilk kez sergileneceği, 7 ülkeden 20’si yabancı toplam 181 firmanın katıldığı fuarın, 25 bini yabancı, toplam 100 bin ziyaretçi hedefiyle B2B ve B2C etkinlikleri, yüksek ziyaretçi sayısı, uluslararası ticaret ve ihracat potansiyeli ile Avrupa ve Türkiye'nin sektör itibariyle önemli etkinliklerinden biri olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, fuarın Avrupa, Balkanlar, Afrika, Arap Yarımadası ve Orta Asya’dan gelecek nitelikli profesyonelleri bir araya getirerek, dünya çapındaki önemli alıcılarla tanışma ve işbirliği imkanı sağlayan ticari bir etkinlik olduğu bildirilirken ayrıca, ulusal ve uluslararası alanda başarılı mimar ve tasarımcıları, akademisyen ve ilgili fakültelerden öğrencileri sektör profesyonelleri ile bir araya getirerek, önemli bir iletişim platformu olma özelliği de taşıdığı belirtildi.

"Bölgenin üretim üssüyüz"

TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Sapankaya, "Fuar, tesisat ve yapı malzemeleri sektöründe iç piyasayı ve ihracatı hareketlendirmek amacıyla düzenleniyor. Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olan UNICERA ile milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeline ev sahipliği yapacağız. Gelişmekte olan ülkelerin 5 yıl içinde inşaat alanında atılım gösterecek. Dünyada geri dönüşümlü ürünlere büyük eğilim var. Türk yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe, ürün kalitesiyle dünya ile rekabet edecek konuma geldik. Şu an bölgenin üretim üssüyüz. Dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak için üretim kadar üretim teknolojisine de ağırlık vermeliyiz. Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerine bağlı olarak konut inşaatlarında artış bekliyoruz. İnşaat, tesisat ve yapı malzemeleri pazarında da 5 yıl içinde yüzde 10-12 oranında büyüme bekliyoruz" dedi.