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Unilever'den Türkiye'ye son 10 yılın en büyük yatırımı

Türkiye’de sekiz fabrikası ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Unilever, hızlı tüketim sektöründe son 10 yılın en büyük fabrika yatırımını Konya’da hayata geçirdi.

Unileverden Türkiyeye son 10 yılın en büyük yatırımı

06 Mayıs 2017 00:48

Türkiye’de sekiz fabrikası ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Unilever, hızlı tüketim sektöründe son 10 yılın en büyük fabrika yatırımını Konya’da hayata geçirdi. 350 milyon avro yatırım değeriyle hayata geçirilen Konya Tedarik Köyü, Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine de katkı sağlayacak. Fabrikanın açılışında konuşan Unilever Global CEO’su Paul Polman “Türkiye’nin ve ekonomisinin 100 yılı aşkın bir süredir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye; Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya için bölgesel bir merkez olma rolüyle önceliğimiz olan bir ülke. Konya da altyapısı, konumu ve yenilenebilir enerji tedariki konusunda sahip olduğu potansiyel ile Unilever’in geleceği için stratejik bir rol üstleniyor, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor” dedi. Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens da şartlar ne olursa olsun Türkiye’de uzun süreli kalacaklarını ve uzun dönemli yatırımın söz konusu olduğunda her zaman burada olacaklarını söyledi. Goossens, Türkiye’nin önemine vurgu yaparak “Her 10 evin 9’unda ürünlerimiz var. Türkiye global olarak bizim için önemli bir ülke. En iyi çalışanlarla beraberiz. Türkiye’den, farklı bölgelere ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 2016 yılında Türkiye’den 32 ülkeye 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.

LEED sertifikasyonuna uygun şekilde ve sıfır atık anlayışıyla tasarlanan fabrika 4 mega üretim tesisi, 2 şişe üretim tesisi, 1 dolum tesisi, 1 mega depolama-dağıtım merkezi ve 1 hammadde lojistik merkezi ile toplamda 9 tesisten oluşuyor. Tesis ile birlikte ev ve kişisel bakım ürünleri kategorisinde toplam üretim kapasitesi 750 bin tona çıkarken Unilever burada ürettiği ürünleri 21 ülkeye ihraç edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Semih Bişkin

Etiketler: Konya, Unilever


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