Üniversite adayları en çok burs imkânlarını merak ediyor

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve iş hayatına girmeye hazırlanan geleceğin meslek adayları için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 2. kez düzenlenen İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarı, Vakıf ve Devlet Üniversitelerini, Uluslararası Üniversiteleri, Eğitim Yayıncılarını ve İK uzmanlarını bir araya getirdi. İstanbul genelinde orta öğretim kurumlarının 12. Sınıfı öğrencileri, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, rehber öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılım gösterdiği fuarda üniversite adayı öğrenciler, istedikleri üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulurken, tercih etmek istedikleri bölümler hakkında da merak ettikleri sorulara cevap bulma fırsatını yakaladılar.

Öğrencilerin birçok üniversiteyi bir arada tanıma ve üniversiteler arasında kıyaslama yapmaları açısından bu tarz fuarları çok önemli bulduğunu ifade eden Girne Amerikan Üniversitesi, Üniversite Tanıtım Ofisi Temsilcisi Simge Özekler Erdal, öğrencilerin bölüm ve üniversitelerle ile ilgili sorularının yanı sıra en çok merak edilen bir diğer konun ise burs imkânları olduğunu söyledi. Erdal kendi okullarının öğrencilere çeşitli özel burslar da sunduğuna değinerek, “Yeni sınav sitemiyle birlikte bu sene gelişecek olan puan tablolarıyla ilgili öğrencilerin tedirginlikleri var. Bu tarz fuarlar hem onları rahatlatmak hem de bölümler hakkında bilgi vermek adına çok önemli” dedi.

Fuarların öğrencilerin gitmek istedikleri, üniversiteleri, bölümleri yakından tanıma fırsatı bulmaları açısından çok önemli olduğunu söyleyen Girne Amerikan Üniversitesi, Üniversite Tanıtım Ofisi Temsilcisi Simge Özekler Erdal, kendilerinin bu fuarlara katılarak, üniversitelerinin ayrıcalıklarını anlatma fırsatı bulduklarının da altını çizdi. Erdal, öğrenciler tarafından fuara oldukça yoğun bir ilginin olduğunu da söyleyerek, “Fuarda Kıbrıs’a olan ilgi çok iyi. Kıbrıs’ta şuanda 100 bini geçmiş durumda öğrenci var. Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi’nin ise 18 bini aşmış öğrencisi var. 120 farklı ülkeden yabancı öğrencimizin olduğu üniversitemizin en çok dikkat çeken özelliği erasmus programlarıdır. Bunun dışında yedi ülkede bulunan yurt dışı kampüslerimiz de var. Öğrencilerimize kazanmış oldukları burslarda herhangi bir değişiklik olmadan ve herhangi bir puan tablosuna gerek kalmadan istedikleri ülkede okulumuzun kampüslerinde eğitimlerine devam etme fırsatı sunuyoruz” dedi.

“Mühendislik revaçta”

Öğrencilerin son dönmemde ilgili oldukları bölümler hakkında da bilgi veren Erdal, “ Öğrencilerin özellikle son iki yıldır odaklandığı bölümler var. Bu bölümler arasında Mühendislik revaçta. Onun dışında Pilotaj da oldukça ilgi çekiyor. Hukuk, PDR, Psikoloji, Mimarlık, İç Mimarlık ve Sağlığın her bölümü oldukça ilgi çekiyor. Bu sene özellikle Sahne Sanatları, Dram ve Oyunculuk, BESYO bölümleri hakkında da çok fazla soru alıyoruz.

“Öğrencilerin kafası karışık”

Üniversite sınav puanları belli olduktan sonra özellikle de tercih fuarlarında öğrencilerle bire bir bölüm odaklı yaklaşabildiklerini de ifade eden Erdal, “Bu stantların en güzel özelliği tüm bölümlerimizi öğrencilerimize aktarabiliyor olmamız. Öğrencilerin bölüm ve üniversite tercihi konusunda kafaları şu aşamada oldukça karışık. Dolayısıyla öğrenciler şu dönemde puanlarını tam olarak kestiremedikleri için tüm bölümler hakkında genel olarak bilgi alıyor. Bizim üniversitemizin ise en çok sorulan ve merak edilen bölümleri arasında Denizcilik Havacılık Hukuk, Eczacılık ve Sağlık bölümlerimiz var. Bununla birlikte Tıp Fakültesi ile ilgili de çok soru alıyoruz. İşletme bölümünde çok önemli akreditasyonlara sahibiz. Bunun dışında yüksek lisans programları hakkında da soru alıyoruz. Türkiye’nin her yeninde bulunan temsilciliklerimiz ve ofislerimizde öğrencilerimiz sorularını yanıtlama fırsatı buluyoruz” şeklinde konuştu.

“Pilotaj ve Pilotluk geleceğin mesleği”

Pilotaj ve Pilotluk mesleğinin bu günün ve geleceğin favori mesleklerinden birisi olduğuna değinen Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Havacılık Akademisi Uçuş Öğretmeni Sezai Demir ise, Pilotaj ve pilotluk gençler tarafından oldukça tercih edilen bir bölüm. Bu bölümün yalnızca bir erkek mesleği olmadığını ifade etmek istiyorum. Kadınlarda erkekler kadar bu işte başarılılar. Kadınları üniversitemizde ya da başka uçuş okullarında görmek isterim. Üniversitemiz yaklaşık dört yıldır Pilotaj bölümünde bu eğitimi veriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı Uçuş Eğitimi Organizasyonu Yetkisini (ATO ) aldık. Kendi uçuş yetkisini alan üniversitelerden birisiyiz. Akademik eğitim verdiğimiz öğrencilerimize kendi uçuş okulumuzda eğitim veriyoruz. Bu amaçla da alınmış dört uçağımız var. Dört uçaklı bir filoya sahibiz” dedi.

Nişantaşı Anadolu Lisesi’nden üniversite tanıtım günlerine gelen 12. sınıf öğrencisi Burça Yılmaz ise, üniversite tercihinde Makine Mühendisliği’ni istediğini söyleyerek, “Özel üniversite tercih etmeyi düşünmüyordum. Ancak bu fuarla birlikte üniversiteler hakkında bilgi aldıkça bu konudaki fikrim değişti. Tercih edeceğim üniversitede dil eğitiminin olmasına dikkat ediyorum. Bunun yanı sıra barınma da çok önemli. Girne Amerikan Üniversitesi’nin 7 farklı ülkede olması ve dil imkânlarının fazla olması seçeneklerim arasına girmesini sağladı. Fuara gelerek üniversiteler hakkında ki sorularıma cevap buldum’ diyerek sözlerini sonlandırdı.