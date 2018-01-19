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Üniversite binasında yangın

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir üniversitenin restorasyon yapılan binasında, iddiaya göre işçilerin çalışması sırasında kıvılcımın sıçradığı yağın alev almasıyla yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Üniversite binasında yangın

19 Ocak 2018 10:58
Üniversite binasında yangın - Tıkla İzle

Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında, Alsancak Liman C Kapısı karşısındaki özel bir üniversiteye ait binada meydana geldi. Daha önce öğrencilerin ders alanı olarak kullanılan üniversite binasının müzeye çevrilmesi için restorasyon çalışmaları başlatıldı. İddiaya göre, işçilerin çalışması sırasında, kıvılcımın sıçradığı yağ alev aldı. İşçilerin söndüremediği yangın büyürken işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Atakan Şen

Etiketler: İzmir, üniversite, yangın

 

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