Üniversite Fair Play Kervanı’nda altın madalyalı güreşçi Taha Akgül, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ahmet Ayık ve Olimpiyat dördüncüsü İsmail Akçay öğrencilerle buluşacak. 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak organizasyonda fair-play, değişik sunumlar eşliğinde tüm yönleriyle ve örnekleriyle tanıtılacak. Programda Dünya Fair Play Karikatür sergisi açılacak.
Programın tamamı şu şekilde:
13 Aralık 2016 Salı
15.30 Ankara Valisi Ercan Topaca’ya ziyaret
16.30 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e ziyaret
14 Aralık 2016 Perşembe
11.30 Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’a ziyaret
13.30 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı
14.00 Fair-Play Paneli