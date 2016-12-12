Üniversite Fair Play Kervanı’nda altın madalyalı güreşçi Taha Akgül, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ahmet Ayık ve Olimpiyat dördüncüsü İsmail Akçay öğrencilerle buluşacak. 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak organizasyonda fair-play, değişik sunumlar eşliğinde tüm yönleriyle ve örnekleriyle tanıtılacak. Programda Dünya Fair Play Karikatür sergisi açılacak.

Programın tamamı şu şekilde:

13 Aralık 2016 Salı

15.30 Ankara Valisi Ercan Topaca’ya ziyaret

16.30 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e ziyaret

14 Aralık 2016 Perşembe

11.30 Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’a ziyaret

13.30 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı

14.00 Fair-Play Paneli