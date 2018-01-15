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Üniversite kapısında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir genç tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Üniversite kapısında bıçaklı kavga: 1 yaralı

15 Ocak 2018 21:45

Olay, saat 19.30 sıralarında Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Üniversitesi Kampüsü giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. (18) isimli genç, kampüs giriş kapısında ismi öğrenilemeyen bir kişiyle henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga esnasında ismi öğrenilemeyen şahıs yanında bulunan bıçakla S.B.’yi bacak kısmından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. 

Remzi Şimşek

 

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