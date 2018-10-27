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Üniversite öğrencilerine morgda ders

Üniversite öğrencilerine morgda ders
Üniversite öğrencilerine morgda ders

Gaziantep'te üniversite öğrencilerine hitabet dersi kapsamında cenaze yıkama ve kefenleme dersi verildi. Öğrencilere imamlar tarafından cenaze yıkama ve kefenleme işlemi detaylı bir şekilde anlatıldı.

Üniversite öğrencilerine morgda ders - Tıkla İzle

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerine, Asri Mezarlık morgunda, cenaze yıkama ve kefenleme işlemleri dersi anlatıldı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Gasilhanesi imamları tarafından öğrencilere cenazenin yıkama işleminden defin için hazır hale getirildiği kefenleme işlemine kadar yapılması gerekenler, detaylı bir şekilde anlatıldı. 

Oldukça sessiz bir ortamda işlenen derste imamlar musalla taşında kullanılan tüm malzemeleri öğrencilere göstererek, yapılması gerekenleri uygulamalı ve detaylı bir şekilde anlattı. Dikkatle anlatılanları dinleyen öğrenciler ise merak ettiklerini de imamlara sorarak öğrendi.  

Mehmet Bulut
 

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