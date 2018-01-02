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Üniversite öğrencisi 50 metrelik uçurumdan düştü

Adana’da dengesini kaybedip 50 metrelik uçurumdan düşen üniversite öğrencisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üniversite öğrencisi 50 metrelik uçurumdan düştü

02 Ocak 2018 22:52
Üniversite öğrencisi 50 metrelik uçurumdan düştü - Tıkla İzle

Olay, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Furkan Yavuz kampüs içerisinde ‘Aşıklar Tepesi’ olarak bilinen yerde dengesini yitirince 50 metrelik uçurumdan yuvalardı.

Can havliyle düştüğü yerde 112 Acil Sağlık Servisine telefonla ulaşan Yavuz, mahsur kaldığını söyledi. Bunun üzerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri yaptıkları araştırmada, Yavuz’u 50 metrelik uçurumun altında buldu.

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarında itfaiye CANKUR ekipleri, Yavuz’u uçurumdan kurtardı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yavuz, sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye
 

 

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