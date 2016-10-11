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Üniversite öğrencisi Buse kazada öldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Buse E. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi Buse kazada öldü

11 Ekim 2016 07:40

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Emrah A. (20) yönetimindeki 40 VY 215 plakalı motosiklet ile Yerkesik mahallesinden Menteşe istikametine seyir halinde iken akaya mahallesi virajını alamayan sürücü kaza yaptı. Kaza esnasında motosiklette yolcu olarak bulanan ve kaskı olmadığı öğrenilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi öğrencisi Buse E. (19) ve sürücü Emrah E. kazada ağır yaralandı. Yaralılar 12 Acil Servis ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Buse E. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Trafik timi ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Bekir Tosun

Etiketler: Buse, kaza, muğla


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