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Üniversite öğrencisi çoban yaralı Karaca yavrusunu kurtardı.

Uşak'ın Banaz İlçesi Ulupınar Köyü Boduçdamı mahallesinde yaşayan ve yazları keçi çobanlığı yapan üniversite öğrencisi Serkan Kısa bu sabah saat 08:00 sarılarında Ulupınar Köyünün güneyinde Maden mevkiinde yaralı bir karaca yavrusu buldu.

Üniversite öğrencisi çoban yaralı Karaca yavrusunu kurtardı.

22 Temmuz 2017 13:09

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ulupınar Köyü Abdil Doğan sabah Serkan Kısa'nın kendisini aradığını çoban köpeklerinin bir karaca yavrusu bulduğunu söyledi. İki kişiye beraber olay yerine giden Muhtar Doğan bir yandan da gerekli birimlere ulaşmaya çalıştığını söyledi Doğan; "Arkadaşlar daha önce buralarda bu hayvanları gördüklerini ve toplamda yedi kişilik bir aile olduklarını söylemişlerdi hatta bostanlarımı yerken bile görmüşler. Olay yerine geldiğimizde Karaca yavrusunun sağ arka bacağından yaralandığını gördük. Büyük ihtimal bir kurt ya da yırtıcı bir hayvan saldırmış ve çok kan kaybetmişti. Traktörle Uupınar köyüne getirdik. Ben de Jandarmayı aradım sağ olsun onlar geldiler ve karaca yavrusun götürdüler." dedi.

Jandarma karacayı hemen merkeze götürdü ve Milli Parkla ve Doğa Koruma Müdürlüğü'nden gelen ekibe teslim etti. Karaca hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin Karacanın sağ arka bacağında diş izleri bulunduğunu söyledi. Karacanın şu an Uşak Belediyesinin Akse çamlığındaki merkezine götürüldüğünü birkaç gün burada tedavi edildikten sonra bulunduğu yerde doğal yaşamına bırakılacağını söyledi. 

Bayram Keleş


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