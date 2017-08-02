Üniversite öğrencisi 'Drone' üretti

Proje hakkında bilgi veren Ahmet Kırkaç,"Bu cihaz, bitirme ödevi olarak başladığımız bir projeydi. Daha sonrasında Cumhuriyet Teknokent'in 'Fikirden Ürüne Dönüştürme Projesi' kapsamında bu işi biraz daha ilerletmeyi düşünüyoruz. Ürünümüz, genellikle savunma sanayisinde ve güvenlik sistemleri, maden arama tarama gibi yerlerde de kullanılmak üzere yapılan bir proje. Tasarladığımız bu cihazımız dört motordan oluşmakta. Ancak bir sonraki projemizde inşallah motor sayısını artırarak daha güzel bir proje yapmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Teknokent'te bulunan yazılım üzerine faaliyet gösteren şirketlerde görev yapan arkadaşlarımızla beraber yüz tanıma sistemleri de cihazımıza ekleyerek cihazımızı geliştirmek istiyoruz" dedi.

Kırkaç'ın çalışmasının incelenmesini müteakip GPRS sisteminin geliştirilerek yer tanımasının ve koordinat bilgilerinin de yükleneceği Drone cihazı ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Uğur Yiğit