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Üniversite öğrencisi genç denizde boğuldu

Antalya'da denize giren üniversite öğrencisi, boğularak yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencisi genç denizde boğuldu

12 Temmuz 2017 20:19
Üniversite öğrencisi genç denizde boğuldu - Tıkla İzle

Olay, Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi’nde bir otelin yanında bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize tek başına giren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki İbrahim Aslan, bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla genç kıyıya çıkartılırken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
Genç öğrencinin Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde okuduğu öğrenildi.
 


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