Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Müze kavşağında arkadaşı ile birlikte karşıdan karşıya geçen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal (19), iş makinesinin altında kaldı. İş makinesinin üzerinden geçmesi nedeniyle ağır yaralanan Medine Gizem Çakal, olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından ezilen üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi duyan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekiplerinden bilgi aldı.

Hayal Girişim