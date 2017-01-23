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Üniversite öğrencisi kızdan 2 gündür haber alınamıyor

İzmir’de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan 19 yaşındaki kız öğrenciden 2 gündür haber alınamıyor.

Üniversite öğrencisi kızdan 2 gündür haber alınamıyor

23 Ocak 2017 12:19

Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Tuğba Nur Usta, ardında bıraktığı mektuplarla kayıplara karıştı. Karşıyaka ilçesinde halasıyla beraber kalan Usta’dan, geçtiğimiz Cumartesi sabahından beri haber alınamıyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin mektuplarda, “Artık bu hayatı yaşamak istemediği, ailesinin onu aramamasını ve intihar edeceği” yönünde notlar bıraktığı öğrenildi. Ailesi Usta’yı bulmak için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunurken, Usta’nın en son kaybolduğu gün Konak’ta görüldüğü belirtildi.

Ayrıca, Usta’nın odasından çıkan fişlerden dağ yaşamı malzemeleri satın aldığı anlaşıldı. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: İzmir, kayıp, üniversite öğrencisi genç kız


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