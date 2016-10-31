Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saat 17.40'ta ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de lojistik bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Muhammer Yeşil, Cuma günü Samsun'daki ailesinin yanına izne geldi. Evinin yakınındaki dayısının içinde durulmayan dubleks katına çıkan Muhammer Yeşil, burada dayısına ait tabancayı çenesinin altına dayayarak tetiği çekip hayatına son verdi. Yeşil, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından bulunan Muhammer Yeşil'in ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

Muammer Ay