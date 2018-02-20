Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti! Betül Urtekin

Gaziantep- Havalimanı karayolunda meydana gelen kazada kavşaktan ana yola çıkan M.D idaresindeki 33 SZ 747 plakalı araç ile Oğuzeli'nden Gaziantep istikametine seyir eden Ş.T yönetimindeki araç çarpışmıştı. Kazada sürücüler ve her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Betül Urtekin, Ersin Arslan Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Urtekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabaha karşı yaşamını yitiren Urtekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından üniversiteli gencin cenazesi ailesine teslim edildi.