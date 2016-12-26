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Üniversite öğrencisinden ’15 Temmuz’ filmi

Malatya’da üniversite okuyan Bitlisli Gökmen Şeker, Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte ’Şehide Söz’ adlı 15 Temmuz darbe girişiminin kısa bir filmini çekti.

Üniversite öğrencisinden 15 Temmuz filmi

26 Aralık 2016 10:40

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimine maruz kalarak önemli bir tehlike atlattığını ifade eden Şeker, "Bu tehlikeyi tüm halkımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bertaraf etmeyi başardı" dedi. Ancak bu süreçte 247 vatandaşın şehit olduğunu da belirten Şeker, "Bizler de şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak amacıyla bir kısa film çalışması yaptık. Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak 15 Temmuz şehitlerimizi her daim hatırlayıp, hatırlatmak için bu video ile söz verdik. Hazırladığımız kısa filmin içeriğini hem kurguladık hem de oynadık. Bizler 15 Temmuz darbe teşebbüsünde vatan için canlarını hiçe sayarak şehit olan vatandaşlarımıza davaya sahip çıkacağımızı, bu vatanın bizlere emanet olduğunu bilincinde olduğumuzu ve bu bilinçle emanete sahip çıkacağımızı vurguladık ve söz verdik" diye konuştu.

"BİZ GENÇLER OLARAK..."

Türkiye’de geçmiş dönemlerde de askeri darbeler ve başarısızlığa uğramış darbe girişimlerinin de yaşandığını belirten Şeker, "Bu darbe ve teşebbüslerin ülkemize neler kaybettirdiğini biliyoruz. Geçmişte Başbakanı ve Bakanlar tutuklanıp aşağılayıcı muamelelere maruz kaldıktan sonra idam edilmesi halkımız tarafından üzüntü ve utançla hatırlanan bir vakaydı. Tam da darbeler dönemi sona erdi, ülkemiz artık belli bir siyasi olgunluğa ulaştı derken devlet içinde yapılanmış illegal bir örgütün milli iradeyi hedef alan bir kalkışması meydana geldi. 15 Temmuz darbe kalkışması ülkemiz ve milletimiz için önemli bir sınav oldu. Halkımız, kendi iradesine yönelen bu gayrı meşru ve dış destekli darbe teşebbüsüne karşı meydanlarda cesur bir karşı duruş sergiledi. Ancak ne yazık ki bu süreçte 247 vatandaşımız şehit oldu. Biz gençler olarak şehit olan bu vatandaşlarımızı unutturmamak ve bu ülkenin onların mirası olarak savunmasının artık bizlere düştüğünün sözünü vermek amacıyla bir çalışma yapmak istedik. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare ve değerlendirmeler neticesinde bir kısa film hazırlamaya karar verdik. Filmin içeriğinin söz olmasını özellikle arzu ettik. Çünkü verdiğimiz sözün en azından kendimiz için bağlayıcı olmasını istedik.

ŞEHİDLERİN BIRAKTIKLARI EMANETİ KORUMAYA VE ONLARI UNUTTURMAMAYA SÖZ VERDİK

Bıraktıkları emanetleri korumaya onları unutmamaya onlara dua etmeye söz verdik ve tamamen kendi duygu ve düşüncelerimizi katarak bir kısa film senaryosu oluşturduk. Senaryoyu oluşturduktan sonra sıra oynayacak oyuncuları bulmaya geldiğinde çevremizde ki arkadaşlarımızı Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik meclisi üyelerini davet ettik. Davetimizi kırmayan arkadaşlara birer rol vererek çekimlere geçtik. Yıllardır tanıdığımız arkadaşlar ile çekimler zor ve bir o kadarda eğlenceli idi. Çünkü kamera karşısına hiç geçmemiş arkadaşların kendilerine yüklediğimiz rolleri sergilerken zorlandılar ve heyecanlandılar. Video çekimleri için farklı mekânlar seçtik ve seçilen hangi mekâna gidersek bizi geri çevirmeyip çekim yapmamıza izin verdiler. Çekimlerin montajına geçince çok güzel bir iş çıkarıldığımızın farkına vardık.15 Temmuz’un bizdeki önemi vatan hainlerinin nasıl insanlar olduğu neler yapabileceklerini gördük. En önemlisi konu vatan olunca; nasıl birlik olunduğunu birlikte neler yapılabileceğini gördük. Vatan sevgisinin, her şeyden önce geldiğini gördük şehitlerimiz bunun örneğidir" dedi.

(Vahit Olcay /İHA)

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Bitlisli Gökmen Şeker, recep tayyip erdoğan


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