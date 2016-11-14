Olay, önceki gün Küçükçekmece Beşyol’da meydana geldi. Özel bir üniversitede okuyan Mehmet Sinan (19), okul bitiminde arkadaşıyla birlikte aracına doğru yöneldi. O esnada kendisini takip eden 4 kişi, bir anda üniversite öğrencisi Mehmet Sinan’a saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Sinan’ın kafasını tekmeleyen saldırganlar, öğrenciyi öldüresiye dövdü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek darp raporu alan Mehmet Sinan olaydan sonra defalarca aranıp tehdit edildiğini ifade etti.

Dayak güvenlik kamerasında

Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, yaşanan öldüresiye dayak güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırgan grup, Mehmet Sinan'ı tekme ve tokat darbeleriyle yere düşürüyor. Bir türlü öfkeleri dinmeyen saldırganlar, Mehmet Sinan'ı yerde defalarca tekmeliyor. Sonra çevredeki esnafın müdahalesiyle saldırganların elinden kurtulan üniversite öğrencisi,n şahısların elinden kurtularak yakındaki bir iş yerine yöneliyor. Saldırı sonrası saldırganlar kaçarken, 19 yaşındaki genç çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırılıyor.

Saldırıyı anlatan Sinan, “Arabanın yanına yaklaştığımda beni takip eden 4 kişinin arkamda belirdiğini gördüm. Bu şahıslardan ikisinin ismini biliyorum. Biri Burak Y., diğeri Anıl G., diğer iki kişinin isimlerini bilmiyorum. Bu şahıslar benim okul çıkış saatimi bir yerden öğreniyor ve beni takip ediyor. Arabama yaklaşıp kapısını açmaya yeltendiğimde bu şahıslar beni ağır hasar alana kadar darp ediyor. Bu esnada çevredeki esnaflar yanıma gelerek yardım ediyor ve ayırıyorlar. Ondan sonra da yürüyerek oradan ayrılıyorlar” dedi.

Kendisini darp eden şahıslardan Burak Y.’nin geçen yıl sınıf arkadaşı olduğunu belirten Mehmet Sinan, “Bu arkadaşımın bu yıl çeşitli nedenlerden dolayı okulu bıraktığını öğrendim. Zaten dersleri de kötüydü. Abim diyerek adlandırdığı şahıs Anıl G. ise geçen yıl bu okuldan mezun oldu. Bana saldıranlardan birisi de bu. Diğer iki şahsın isimlerini bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Tehdit ediliyorum

Pazartesi günü vizelerin başlayacağını söyleyen Sinan, “Ben bu şahıslar yüzünden 5 gün rapor almak zorunda kaldım. Okulum aksayacak. Sınavlara giremeyeceğim. Şikayetimi geri almam için beni arayıp tehdit ediyorlar. Fakat bu böyle yürümez. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Temennim bu” açıklamasında bulundu.

Selim Bayraktar



