Kaza, Ataşehir Libadiye Caddesi'nde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Libadiye Caddesi'nde seyreden Gökmen Güner'in kullandığı 34 PD 5879 plakalı otomobil, o sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen üniversite öğrencisi Serenay Çiftçi'ye (19) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı yapan şoför Gökmen Güner, “Bir anda önüme çıktı, duramadım. Çarptım, sağ taraftan gelirken bir anda fırladı” dedi. Ayağı kırılan genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şoför Güner ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Metin Başar

