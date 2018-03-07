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Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Sakarya’da bir üniversite öğrencisi, arkadaşları tarafından kaldığı yurdun odasında ölü bulundu.

Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

07 Mart 2018 22:29

Olay, Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesinde Sosyal Bilimler Bölümü okuyan 21 yaşındaki Kadir Han Türk arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Türk’ün öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri (OYİ) olay yerinde incelemelerde bulundu. Türk’ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.  

Remzi Şimşek 

 

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