Üniversite personelini taşıyan minibüs kaza yaptı; 7 yaralı

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolunun 39.uncu kilometresinde Mesudiye mevkiinde meydana geldi. ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ile personeli okula götüren minibüs, kayganlaşan yoldan şarampole yöneldi. Üniversiteye ait minibüste bulunan 7 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından kısa bir süre sonra minibüs birden alev alev yanmaya başladı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin taburcu olacağı öğrenilirken, Yüksekokul Sekreteri Muzaffer Alkış ile öğretim görevlileri Ali Ekber Ün ve Ahmet Kahraman'ın bir süre daha gözetim altında kalacakları öğrenildi.