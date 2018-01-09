Diğer
Kategoriler

Üniversite personelini taşıyan minibüs kaza yaptı; 7 yaralı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve personelini taşıyan minibüs kaza sonrası alev alırken, kazada 7 kişi yaralandı.

Üniversite personelini taşıyan minibüs kaza yaptı; 7 yaralı

09 Ocak 2018 13:55

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolunun 39.uncu kilometresinde Mesudiye mevkiinde meydana geldi. ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ile personeli okula götüren minibüs, kayganlaşan yoldan şarampole yöneldi. Üniversiteye ait minibüste bulunan 7 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından kısa bir süre sonra minibüs birden alev alev yanmaya başladı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin taburcu olacağı öğrenilirken, Yüksekokul Sekreteri Muzaffer Alkış ile öğretim görevlileri Ali Ekber Ün ve Ahmet Kahraman'ın bir süre daha gözetim altında kalacakları öğrenildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç