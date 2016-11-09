BTSO, UÜ ve BTÜ yeni bir işbirliğine imza attı. BTSO’nun makro projelerinden birisi olan değişim programı çerçevesinde imzalanan protokol ile üniversitelerdeki öğretim üyeleri, master ve doktora öğrencileri, odanın destekleriyle yurt dışındaki sektörel fuarlara ve teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı faaliyetlere katılacak. Akademisyenler, yaptıkları araştırmaları raporlayarak sektörlerin hizmetine sunacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, sahip olduğu bilgiyi ekonomiye kazandıran toplumların rekabette öncü olduğunu söyleyerek, “Üniversitelerimiz, şehrimizin en önem kurumlarındandır. Üniversitesindeki potansiyeli ve tecrübeyi kullanamayan şehirlerin ve ülkelerin kalkınması asla mümkün değildir. Biz bu akademik aklı, mutlaka ekonomiye dönüştürmeliyiz. UÜ ve BTÜ ile birlikte imzaladığımız bu protokolün kentimizdeki ileri teknoloji üretimine güç katacaktır” dedi.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 41 yıllık köklü bir geçmişe sahip Uludağ Üniversitesi olarak üniversite-sanayi işbirliğinin laftan icraata geçmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Ulcay, “Üniversitelerimizdeki mevcut bilimsel çalışmaların mutlaka sanayi ile birleşmesi lazım. 3. Nesil Üniversite vizyonumuzun da ana hedefi bu. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında üniversitelerin bilimsel fikirleri büyük önem taşıyor. Bu açıdan ‘Bilimden üretime üretimden ekonomiye’ mottomuz da bu hedefe öncülük ediyor. Genç ve dinamik üniversite olan BTÜ’nün de işbirliğinde yer alması büyük önem taşıyor. Çünkü üniversitelerimiz aynı şirketler gibi hem rekabet etmeli hem de ortak çalışmalar yürütmelidir. Çünkü rekabet üniversiteleri dinamik tutar. Bu anlamda üniversitelerimizin ve araştırmacılarımızın yanında yer alan BTSO’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, üniversite sanayi işbirliğine liderlik eden BTSO’nun şehir ve ülke ekonomisine değer katan önemli projelere öncülük ettiğini belirtti. BTÜ’nün yeni kurulan dinamik bir üniversite olduğuna dikkat çeken Karademir, “Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı bir kentte, BTSO ve UÜ ile birlikte işbirliği yapmak bizim için büyük bir güçtür. Bu protokol, kentimizdeki üniversiteler arasında koordinasyona ve işbirliğine dinamizm katacak. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay’ın ‘standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir şehir’ hedefi gibi biz de ‘teknolojiyi kopyalayan değil, üreten bir üniversite’ vizyonumuzla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilimsel ve ekonomik mücadelede kol kola girmek zorundayız. Bu bir takım oyunu. Bu işbirliğine elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

