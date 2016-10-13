OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 300 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaları yerinde görerek sorunları dinledi.

“Sanayici ülkenin kahramanıdır”

Ziyarette sanayicilere seslenen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicilerin yaptığı işin bu ülke için büyük önem taşıdığını, sanayicilerin bu ülkenin kahramanları olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özlü, Türkiye, o gecenin etkilerinden çok hızlı bir şekilde sıyrıldı. Pazartesi günü, Ağustos ayına ait sanayi üretim verileri açıklandı. Biliyorsunuz, Temmuz ayında, o alçak darbe girişiminin de etkisiyle sanayi üretimimiz düşmüştü. Ancak Ağustos ayında, sanayicilerimize adeta bir destan yazdılar, Temmuz’daki kayıplarını süratle telafi ettiler. Ağustos’ta sanayi üretimi, temmuz ayına göre yüzde 9,4 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise, sanayi üretimindeki artış yüzde 2,2 oldu. Bu başarıya imza atan tüm sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

"Güçlü sanayinin olmazsa olmaz şartı ekonomik ve siyasi istikrardır"

"Türkiye’nin büyümesi ihracata, ihracatın artması da sanayi üretimine bağlıdır" diyen Bakan Özlü, “Bu ülke için yatırım, üretim ve ihracat yapıyorsunuz. Kazandığınız parayla, mevcut yatırımlarınızı büyütmenin veya yeni yatırımlar yapmanın derdini taşıyorsunuz. Türkiye’nin büyümesi ihracata, ihracatın artması da sanayi üretimine bağlıdır. İhracatımızın yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturuyor. Bu nedenle, sanayimizin rekabet gücünü artırmak, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapmak, Türkiye için büyük önem taşıyor. Bunu biliyoruz ve sizlerin her anlamda önünüzü açmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Güçlü sanayinin olmazsa olmaz şartı ekonomik ve siyasi istikrardır. Ekonomik ve siyasi istikrarı, adeta gözbebeğimiz gibi koruyoruz. Güçlü yapımız sayesinde, çok kuvvetli fırtınalar karşısında bile dimdik ayakta kalabiliyoruz. 15 Temmuz süreci, bunun en iyi örneklerinden birisidir. Dünya, inanın bizim o gece yaşadıklarımızın binde birini yaşasa, yerle bir olacak olan ekonomilerle dolu” dedi.

"Türkiye de örnek olacak bir girişim gerçekleştirmiş olduk"

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin İstanbul'un kalbinde bulduğunu ve Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi olduğunu belirten İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, " İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi de bu sanayi bölgemize en yakın olan okul. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi var. Biz de bu çerçevede İkitelli OSB ile her alanda üniversite - sanayi işbirliğini öngören bir protokol imzaladık. Buradan çok verimli neticeler almayı umuyoruz. Bu protokolde araştırma geliştirmenin yanı sıra eğitim işbirliği de söz konusu. OSB'de çalışanlarımızın üniversitemizde yüksek lisans eğitimi alabilmeleri sağlanacak. Buradaki iş yerlerinin daha verimli hale getirilmesi için üniversite olarak katkı sağlayacağız. Onlar da bizim öğrencilerimizin buralarda staj yapabilmelerine imkân sağlayacak. Ayrıca OSB ve üniversite işbirliği ile ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve projeler yapacağız. İkitelli OSB'nin bir üniversite ile yapmış olduğu bu protokol bir ilk oldu. Türkiye de örnek olacak bir girişim gerçekleştirmiş olduk. Bunun arkasından başka üniversitelerle de bu tür iş birlikteliklerini geliştirirler. Bu şekilde ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi elbirliği ile kalkındıracağımızı umuyoruz"

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Danışmanı ve Özel Kalem Müdür Dr. Eray Güçlüer de, "üniversite - sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesine yönelik Türkiye'de ilk diyebileceğimiz bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında bir veri tabanı oluşturulmasına karar verildi. OSB'de kaç firma hangi alanlarda, aylık ve yıllık katma değerleri, sektörel dağılımları sınıflandıracağız. Örneğin, makine üreten firmaların üniversitenin makine bölümleriyle angaje etmek suretiyle kurumsal danışmanlık, sorunların tespiti ve bu sorunların giderilmesine yönelik projelerin üretilmesini, bilimsel esaslar çerçevesinde üniversite üzerinden yapılmasını amaçlıyoruz. Üniversitelerde sağlanan bu bilgi akışının sanayiye aktarılması suretiyle ülke ekonomimize katkı sağlamasını diliyoruz. Bu faaliyetlerin devam edeceğini ve ülkeyi elbirliği ile kalkındıracağımızı umuyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

SİNEM ERYILMAZ