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Üniversite şenliğinde korkunç kaza; 40 kişinin içinde bulunduğu ranger alev aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenlik alanına kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev alınca, yaklaşık 40 kişi korku dolu anlar yaşadı.

Üniversite şenliğinde korkunç kaza; 40 kişinin içinde bulunduğu ranger alev aldı

06 Mayıs 2017 00:41
Üniversite şenliğinde korkunç kaza - Tıkla İzle

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi'nde 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen eğlence alanında bugün Kolpa Grubu konseri vardı. Konser alanını dolduran binlerce kişi doyasıya eğlenirken konser sonunda dilek feneri uçuran öğrencilerin bir feneri içinde yaklaşık 40 kişi bulunan rangerın koluna isabet etti.

Bir anda alev alan rangerin makinistinin zamanında müdahalesi sonucu kısa sürede ranger durdurulurken, üzerine yangın sırasında ateş parçaları düşen vatandaşlar içinde bulundukları kafeslerden çıkartılarak güvenli bölgeye uzaklaştırıldı. Bu esnada ranger işletmecileri çevre esnaftan aldıkları yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalışırken, bu çabalar sonuçsuz kaldı. Bazı çalışanlar ellerindeki bidonlarla yanan yerlere su dökerken, 2 çalışan yangının çıktığı yaklaşık 20 metre yükseklikteki alana çıkarak müdahale etmesi gözlerden kaçmadı. Yangın sırasında dilek fenerlerini uçurtmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da rangerın yanında bulunan gondola binmeye devam ettiler. Üniversite güvenlik görevlileri öğrencileri ve sivil halkı güvenli bölgeye uzaklaştırırken, yangının çıktığı alanda çember oluşturdular. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangın söndüğü sırada alanda bulunanlar itfaiye ekiplerini alkışladılar. Ranger sahibi işletmeci dilek feneri satan şahsı üniversite yetkilerine şikayet ederken, yangını söndürme işlemleri sırasında öğrencileri çalan oyun havalarıyla eğlenmeye devam ettiler.

“Bir anda alev aldı”

Yangının çıktığı rangerin karşısında işletmesi olan Görgün Çoban yangını çıkış nedenini anlatarak, “Konserin bitimine doğru dilek fenerleri uçurulmaya başlandı. Birkaç tane dilek feneri rangera yapıştıktan sonra yavaş, yavaş alev aldı. Bizim elimizde olan yangın tüpleriyle arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık ama yangın tüpü yeterli gelmedi. Daha sonra da alev fazlalaşınca oradaki insanlar da kafeslerin içerisinde kaldılar. Bir taraftan personeller, güvenlikler üzerine yanan naylon parçaları düşen insanları kafeslerden çıkartmaya başladılar. Bir anda alev aldı zaten. Bir anda durdurmaya çalıştılar ama hızlı ilerlediği için makineyi de durdurmak güç oldu. O şekilde devam etti” dedi. 

Cem Kaan Toka
 

Etiketler: bilecik, kaza, ranger


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