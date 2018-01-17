Üniversite sınavı için kampa girdiler

Üniversite sınavına 5 ay gibi bir süre kala İhlas Koleji, Bahçelievler Özel İhlâs Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için Antalya’da Lara Fame Residance Otel’de Beylikdüzü Özel Marmara Evleri İhlâs Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için de İstanbul Hilton Garden Inn Otel’de YKS kampları düzenleniyor. Kamplarda İhlâs Koleji öğrencileri 10 saatlik etüt ve bire bir derslerden oluşan çalışma programı dâhilinde hazırlıklarına devam ediyorlar.

Beş gün sürecek kamplarda öğrenciler için bireysel olarak hazırlanan çalışmalar da yer alıyor. Öğrencilerin bu bireysel hazırlıklar sayesinde belirlenen soru çözme sayısına ulaşmaları ve bire bir etütlerle de eksiklerini tamamlamaları hedefleniyor.

Yoğun katılımın olduğu kamplarda etüt saatleri dışında sosyal aktivitelerle de öğrencilerin rahatlaması ve derslere konsantre olması sağlanıyor.

Bedri Yeltekin “YKS için önümüzde 5 aylık süre var”

İhlâs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, YKS için önlerinde 5 aylık bir süre kaldığının altını çizerek öğrencilerin çalışma tempolarını yavaş yavaş yükseltmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Antalya ve İstanbul’da düzenlenen kampları öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları için bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Yeltekin, “Kamplarımızın çok faydalı geçeceğine inanıyorum. Hem çalışma tempomuz hem de öğrencilerimizin azmi ile istediğimiz noktalara ulaşacağız. Öğretmenlerimiz de bu süreçte her türlü desteği öğrencilerimize sağlıyorlar. Her öğrencimiz için bireysel çalışma programları hazırladık. Bu program sayesinde öğrencilerimizin eksikleri tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

