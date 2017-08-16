Diğer
Kategoriler

“Üniversite yaşamı kendinizi geliştirmek için büyük fırsat”

Yüzbinlerce genç, üniversiteli olabilmek için kayıt telaşında. Peki üniversiteye yeni başlayacak olanlar ne yapmalı, üniversite hayatlarını nasıl değerlendirmeli? İşte yeni üniversitelilere tavsiyeler…

“Üniversite yaşamı kendinizi geliştirmek için büyük fırsat”

16 Ağustos 2017 11:05

Üniversiteli olma heyecanı, sınav ve tercihten sonra şimdi de kayıt telaşıyla sürüyor. Öğrenciler, kazandıkları bölümlere kayıt yaptırmanın tatlı heyecanı ve telaşıyla uğraşırken, bu yeni hayatlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiğine dair tavsiyeler de verilmeye devam ediyor.

“Üniversite sadece derse girmek değil”

Üniversite yaşamının sadece 2 ya da 4 yıl derslere girip çıkmaktan ibaret olmadığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Süleyman Sözer Kırca, “Aslında üniversite yaşamı, insanın kendisini geliştirebilmesi için bulunmaz bir fırsat dönemidir. Çünkü gençler, üniversiteden mezun olup, iş yaşamına atılıp hayat gailesine girişince buna çok zor vakit bulabilecekler” diye konuştu. Mezuniyet sonrası iş bulma yarışında artık sadece diplomaya bakılmadığının altını çizen Öğr. Gör. Kırca, “işverenler diplomadan başka öğrencinin kendisini ne kadar geliştirdiğine ve bu yılları nasıl geçirdiklerine bakacaklar” dedi.

“Part-time işlerde çalışıp iş yaşamını öğrenin”

Üniversite dönemi boyunca öğrencilerin ders notlarını mümkün mertebe yüksek tutmalarını tavsiye eden Öğr. Gör. Kırca, “Yüksek ortalama işe girişte her zaman dikkat çeker. Ayrıca öğrenciler, ilk günden itibaren, kazandıkları bölümlerle ilgili gündemi takip etmeliler. Bir işletme öğrencisinin İş Kanunu’nu, Ticaret Kanunu’nu biliyor oluşu, bir inşaat mühendisliği öğrencisinin bir denetleme esnasında nelere dikkat edileceğine hakim oluşu, her zaman için büyük avantaj sağlar” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin, üniversite yaşamı boyunca, olanaklar el verdiği ölçüde part-time işlerde çalışmasını söyleyen Öğr. Gör. Kırca, “Çünkü bu sayede hem tecrübe kazanıp iş yaşamı hakkında bilgi sahibi olurlar, hem de harçlıklarını kazanırlar. Çünkü yarın mezun olduklarında kendilerini ve ailelerini geçindirmek durumunda kalacaklar” dedi.

“Kültür ve sanat olaylarını izleyin”

Üniversite öğrencisinin sosyal ve kültürel alanda da kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Kırca, “Bu dönemde öğrenciler, eğer hala edinmedilerse, muhakkak en az iki yabancı dil edinmeliler. Muhakkak sinema, tiyatro, konser ve sergi gibi aktiviteler içinde bulunmalı, hatta bizzat kendileri sanat yapmalılar. Birkaç adet yerli ve yabancı ressamın resimlerini, imzalarını görmeden anlayabilecek kadar resimle, birkaç şarkıyı arkadaş arasında söyleyebilecek kadar müzikle içli dışlı olmaları gerekir. Kazandıkları bölümlerle ilgili dergilere ve kulüplere kayıt olmaları, yorum yapabilecek kadar tarih bilmeleri menfaatlerinedir. Zira yaşam standartlarını ne kadar yüksek tutarlarsa, hayattan o kadar zevk alırlar” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, kariyer geliştirme, üniversite öğrencileri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç