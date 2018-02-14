Üniversiteden organik tavuk ve yumurta

Türkiye, İsveç, İtalya, Danimarka, Hollanda, Polonya ve Belçika’nın da ortak olduğu organik tavukçuluk projesine, “Avrupa Uluslararası Organik Gıda ve Tarım Sistemleri Araştırmaları Koordinasyonu bir milyon 205 bin avro destek verecek. Projeyle, Türkiye için en uygun organik tavuk geno tipleri de belirlenecek.

Projenin Türkiye ayağını, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın İpek ve Araştırma Görevlisi Arda Sözcü yürütecek.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Aydın İpek, proje çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne 100 bin avro değerinde altyapı yatırımı yapılacağını söyledi.

Uludağ Üniversitesi’nin organik üretime uygun bakir arazilerinde farklı dönemlerde olmak üzere bini yumurtalık bini de etçi olmak üzere toplam 2 bin tavuk ile organik tarıma üç ay içinde başlanacak. Tamamen organik yemlerle beslenecek olan her bir tavuk için 4 metrekare gezinme alanı ayrılacak. Organik tavuk yetiştiriciliğinde yumurtacı ve etlik tavuklar için alternatif genotiplerin performansları, davranışları ve refah parametreleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile organik üretim yapan üreticilerle paylaşılacak.

Proje kapsamında elde edilecek organik yumurta ve piliç eti, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin mağazalarında satışa sunulacak. Etçi tavukların 81 günde kesilmesi planlanıyor.