Diğer
Kategoriler

Üniversiteden organik tavuk ve yumurta

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Avrupa Birliği’nin desteklediği projeyle organik yumurta ve organik piliç eti üretimine başlıyor.

Üniversiteden organik tavuk ve yumurta

14 Şubat 2018 13:44

Türkiye, İsveç, İtalya, Danimarka, Hollanda, Polonya ve Belçika’nın da ortak olduğu organik tavukçuluk projesine, “Avrupa Uluslararası Organik Gıda ve Tarım Sistemleri Araştırmaları Koordinasyonu bir milyon 205 bin avro destek verecek. Projeyle, Türkiye için en uygun organik tavuk geno tipleri de belirlenecek.
Projenin Türkiye ayağını, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın İpek ve Araştırma Görevlisi Arda Sözcü yürütecek.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Aydın İpek, proje çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne 100 bin avro değerinde altyapı yatırımı yapılacağını söyledi.
Uludağ Üniversitesi’nin organik üretime uygun bakir arazilerinde farklı dönemlerde olmak üzere bini yumurtalık bini de etçi olmak üzere toplam 2 bin tavuk ile organik tarıma üç ay içinde başlanacak. Tamamen organik yemlerle beslenecek olan her bir tavuk için 4 metrekare gezinme alanı ayrılacak. Organik tavuk yetiştiriciliğinde yumurtacı ve etlik tavuklar için alternatif genotiplerin performansları, davranışları ve refah parametreleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile organik üretim yapan üreticilerle paylaşılacak.

Proje kapsamında elde edilecek organik yumurta ve piliç eti, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin mağazalarında satışa sunulacak. Etçi tavukların 81 günde kesilmesi planlanıyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç