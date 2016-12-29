İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen maça iyi başlayan Nişantaşı Üniversitesi set sonuna kadar etkinliğini devam ettirerek ilk seti 25-19 kazandı. İlk setin ardından maça ağırlığını koyan Yeni Yüzyıl Üniversitesi ikinci ve üçüncü setleri 25-22 alarak setlerde 2-1 öne geçti. Maçın dördüncü setinde ise oyunun tamamen hakimi Nişantaşı Üniversitesi oldu. Bu seti 25-11 kazanan Nişantaşı, maçı tie break setine taşıdı. Müthiş mücadeleye sahne olan son seti 15-11’lik skorla Nişantaşı Üniversitesi kazandı ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ni 3-2 yenerek 2 gün önce kazandıkları erkek voleybol birinciliğinden sonra 2. şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Bu sonuçla iki takım da önümüzdeki yıl 1. Lig'de yer almaya hak kazandı.

DÜNDAR: "ÖNÜMÜZDEKİ YIL ARTIK İŞİMİZ DAHA ZOR"

Maçın ardından Nişantaşı Üniversitesi takım yöneticisi Taylan Dündar ise, "Güçlü bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Sezonu bazı pozisyonlarda eksiklerimiz olmasına rağmen en üst yerde bitirdik. Öncelikle son güne kadar bizden her alanda desteklerini çekmeyen Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Levent Uysal’a ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’na çok teşekkür ederiz. Ayrıca antrenörümüz Suphi Doğancı Hocamız başta olmak üzere tüm takıma da ayrıca teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl artık işimiz daha zor. Bu yıl voleybolu 2 şampiyonluk kupası ile tamamladık. Önümüzdeki yıl bir üst ligde de hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunu şimdiden üniversite olarak söylüyoruz” açıklamasını yaptı.

Nişantaşı Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sena Karaman ise, "Takım olarak kazanmaya kitlenmiş bir şekilde mücadele verdik. Mağlubiyet hiç düşünmek istemedik. Turnuvaya fazla hazırlanma vaktimiz olmadı; çünkü hepimiz farklı kulüplerde, ligde oynayan insanlarız. Farklı müsabakalara çıkıyoruz ama bunu sahada yansıtmadığımızı düşünüyorum. İyi bir takım olarak bugün galip geldik. Kazandığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

ÇİLER ÖZCEYLAN - HÜSEYİN ÇAKMAK