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Üniversiteli gence aylık 1.300 TL ile iş

İŞKUR, üniversiteli gençlere deneyim kazandırmak için başlattığı eğitim programını 81 ile yayacak. Çalışma saatleri derslere göre belirlenecek, aylık bin 300 TL ödenecek.

Üniversiteli gence aylık 1.300 TL ile iş

14 Aralık 2016 11:26

Hükümet, ekonomik ve siyasi olarak tarihinin en büyük saldırısı altındaki Türkiye'de, bir taraftan ekonomiyi canlandırmak için harekete geçerken, diğer yandan da istihdamı artırma çalışmalarını hızlandırdı. İŞKUR 6 milyon üniversite öğrencisine ayda bin 300 lira para kazanabileceği iş imkânları sağlamak için harekete geçti.

81 İLDE UYGULANACAK
Üniversiteli gençlere deneyim için İŞKUR tarafından başlatılan eğitim programı 81 ile yaygınlaştırılıyor. Kendilerine en yakın İŞKUR birimine giderek başvuruda bulunan gençler, okul saatlerine göre işverenle birlikte çalışma saatini belirleyebilecek. İsteyen üç ay isteyen daha uzun süre çalışabilecek. Program kapsamında iş tecrübesi edinecek olan gençlerin kredi ve bursları kesilmeyecek.

İŞVERENE ÜCRET DESTEĞİ
2017'de kamu-özel sektörde yaklaşık 1 milyon kişiye iş sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mevcut istihdamın üzerine artı istihdam koyacak bütün işverenlerin, asgari ücretin yarısı kadarki yükünün bakanlık ve İŞKUR tarafından üstlenileceğini söyledi. Ayrıca, şu anda sayısı beş yüzü bulan özel istihdam bürolarının da üç yıllık dönemde hedeflenen 2.6 milyon istihdamda önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖR DE İSTİHDAM EDECEK
Gelecek yıl 100 bin kişinin istihdam edileceği "toplum yararına işlerin" kapsamı da genişletiliyor. İstihdam piyasasına girmekte güçlük çeken kesimleri üretken kılmak, sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanları iş sahibi yapmak için yeni bir program hazırlıyor. Daha önce, devlet kuruluşlarında geçici olarak işe alınan, okul temizliği, ağaç dikimi gibi işlerde çalışan kesimler özel sektöre yönlendirilecek. Katılımcıların tüm sigorta primlerini devlet ödüyor.

2.5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI
Toplum yararına işler ve aktif işgücü programlarından yararlananların sayısı da 2.5 milyonu geçti. Toplum yararına düzenlenen 21 programdan 760 bin, aktif işgücü programlarından da 1 milyon 690 bin kişi yararlandı. Geçen yıl da toplum yararına 9 bin 600 programa yaklaşık 235 bin kişi katıldı. Bu programlar hiçbir geliri olmayan, sosyal yardım almayan ve işsiz olan kitleleri hedef alarak işsizlerin işgücü piyasasından kopmalarının önüne geçiyor.

Hazal Ateş - Sabah gazetesi


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