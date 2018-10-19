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Üniversiteli motorlu gençler ölümden döndü

Üniversiteli motorlu gençler ölümden döndü
Üniversiteli motorlu gençler ölümden döndü

Uşak'ta motorla üniversiteye giden iki genç otomobile çarptı. Kazada iki üniversiteli genç ağır yaralandı.

Üniversiteli motorlu gençler ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Uşak-İzmir karayolu Hacıkadem köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden gelip kavşaktan Hacıkadem yönüne dönen E.Y.'nin kullandığı 64 DF 110 plakalı araca, Uşak Üniversitesinde okuduğu öğrenilen H.H.'nin (21) kullandığı 20 GC 609 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü H.H. ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yabancı uyruklu B.K. (20) ağır yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine gelen acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak tedavi için kentteki hastanelere götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ertunç Öztürk
 

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