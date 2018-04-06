Diğer
Kategoriler

Üniversiteli Sema’nın ölümüyle ilgili soruşturmada flaş gelişme

Trabzon'da freni boşalan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde dün son yolculuğuna uğurlandı. Sema'nın ölümüne neden olan sürücü Suriye uyruklu Abdül Hadi A. (23), mahkemece tutuklandı.

Üniversiteli Semanın ölümüyle ilgili soruşturmada flaş gelişme
Üniversiteli Sema’nın ölümüyle ilgili soruşturmada flaş gelişme - Foto Galeri

06 Nisan 2018 13:31

Trabzon'da dün Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nde freni boşalan Suriye uyruklu Abdul Hadi A.'nın (23) kullandığı hurda yüklü kamyonet, kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarpmış ve ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsü Suriyeli Abdul Hadi A. (23) daha sonra yakalanarak gözaltına alınırken, bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Giresunlu olan Sema Yönev için ise bugün Alucra ilçesi Tepeköy köyü Kuba Camisi'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına genç kızın ailesinin yanı sıra üniversiteden sınıf arkadaşları, Alucra Kaymakamı Hulusi Teke, Belediye Başkanı Asım Kaymakçı ile köylüler katıldı.

"Serseri kurşun gibi o araba nasıl gezebilir Trabzon sokaklarında ?" 

Bir yakınının cenazesi için Kocaeli’ne giderken yolda acı haberi öğrenerek Amasya’dan Trabzon’a giden baba Eyüp Yönev cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Eyüp Yönev, "Serseri kurşun gibi o araba nasıl gezebilir Trabzon sokaklarında ? Benim kızım daha gençti" diyerek feryat etti. Namaz sonrası Sema Yönev, köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç